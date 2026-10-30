Il 30 ottobre la Russia ricorda le vittime delle repressioni politiche. Istituita nel 1991, la ricorrenza nasce dallo sciopero della fame dei detenuti politici sovietici del 1974. Il 29 la «Restituzione dei nomi» restituisce voce alle persone deportate, incarcerate, uccise. Nel 2026 il potere russo conserva la commemorazione nel calendario e colpisce chi ne custodisce autonomamente la memoria: ad aprile la Corte suprema ha dichiarato «estremista» il movimento Memorial. A Levašovo, presso San Pietroburgo, e nei luoghi delle stragi presso Mosca, familiari e cittadini continuano a restituire individualità alle vittime.

Pochi giorni dopo, il 4 novembre, l’Italia celebra l’Unità nazionale e le Forze armate. Tra ricorrenze diverse corre una domanda comune: quale responsabilità assume la patria verso chi ha sofferto? La storia italiana delle vittime civili di guerra offre una risposta. Pensioni per civili invalidi e congiunti dei morti esistevano già nel 1919; il fascismo intervenne sulla materia nel 1940. L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nacque nel marzo 1943, con una denominazione riferita ai «bombardamenti nemici». Attraversò la caduta del regime e la ricostruzione democratica. Una prestazione economica non basta a definire il rapporto fra cittadino e Stato. Contano le condizioni di accesso, le esclusioni e la possibilità di contestare un diniego. Gli studi degli storici Fabio De Ninno e Filippo Masina mostrano quanto la tutela sia maturata attraverso continuità amministrative, bisogni materiali e battaglie individuali. La Costituzione cambiò il fondamento della convivenza: diritti inviolabili e solidarietà nell’articolo 2, uguaglianza nell’articolo 3, ripudio della guerra nell’articolo 11, difesa della patria e spirito democratico delle Forze armate nell’articolo 52. Il testo unico del 1978 definì pensione, assegno e indennità di guerra «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà». Una tutela indennitaria che assume collettivamente una parte delle conseguenze della guerra.

I tempi del riconoscimento emergono dalla sentenza costituzionale 561 del 1987. Una donna violentata da militari stranieri nel maggio 1944 aveva ricevuto un assegno temporaneo; una domanda di aggravamento era stata respinta. Il ricorso arrivò alla Consulta, che riconobbe la necessità di indennizzare anche i danni non patrimoniali delle violenze sessuali belliche. Fra l’aggressione e quella decisione erano trascorsi quarantatré anni. Principio, applicazione ed esperienza restano distinti. Una norma può convivere con anni di precarietà. Nelle lettere e nelle memorie familiari la guerra continua attraverso il lavoro di cura, la dipendenza economica, l’attesa di una risposta. Il dolore ha una durata che il calendario delle vittorie e degli armistizi non misura.

Una grande lezione del Novecento: nessuno può appropriarsi del dolore altrui per giustificare o confutare una visione del mondo. Quel dolore appartiene anzitutto a chi lo ha sofferto, nell’esperienza vissuta e nel giudizio sul suo significato. Ridurlo a una prova da esibire significa attribuirsi il potere di decidere a che cosa dovesse servire la vita di un altro. Neppure la sofferenza delle generazioni passate può essere trattata come un investimento nella felicità dei discendenti. Nessuna armonia futura risarcisce retroattivamente chi è stato umiliato, violentato, ucciso. Nessuna promessa autorizza a dichiarare necessario quel patire. Non può esistere armonia futura senza memoria.

Per l’Europa questa responsabilità è attuale. Il Registro dei danni per l’Ucraina del Consiglio d’Europa raccoglie domande e prove delle perdite causate dall’aggressione russa: documentare prepara il riconoscimento, ma non equivale ancora a ottenere un pagamento. La distanza fra promessa e tutela concreta appartiene anche alla nostra storia. Una patria europea può crescere dalla capacità di difendere le società aggredite, proteggere i civili e accompagnare chi porta le conseguenze della violenza. Anche i russi che custodiscono la memoria delle repressioni appartengono a questa storia civile. La riconciliazione fra i popoli richiede ascolto delle sofferenze e accertamento delle responsabilità. Nessun sogno di felicità o pace futura autorizza a dimenticare chi ha sofferto.

© Riproduzione riservata

Stefano Maria Capilupi