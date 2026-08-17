E’ arrivato senza vita in ospedale il turista di 30 anni colpito da un fulmine durante una escursione sull’Etna in una zona vietata. La vittima, originaria degli Stati Uniti, avrebbe scalato il vulcano, in piena attività eruttiva, in una zona non consentita. L’episodio è accaduto nella serata di domenica 16 agosto. Poco dopo le 20 l’uomo, che voleva arrivare in prossimità della vetta, è stato sorpreso da un violento temporale e successivamente è stato colpito da un fulmine.

Trovato in condizioni gravi dai soccorritori, il 30 enne è stato trasportato da un elicottero dei vigili del fuoco all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è arrivato in arresto cardiorespiratorio e poco dopo è stato constato il decesso.

La tragedia avviene in settimana di intensa attività eruttiva dell’Etna. Nelle scorse ore è stata nuovamente disposta la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2. Lo dice la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunicando che “sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

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Ciro Cuozzo