Shani Louk è diventata, senza volerlo, l’immagine più cruda della barbarie del 7 ottobre. Una ragazza giovane e bella, andata a ballare al festival Nova come migliaia di coetanei. Poche ore dopo il suo corpo, piegato e inerte, era sul cassone di un pickup che entrava a Gaza, ripreso da centinaia di telefonini. Non era un ostaggio vivo. Era un corpo. E intorno a quel corpo la folla non mostrava né pietà né esitazione. Uomini, donne, giovanissimi e bambini si accalcavano per sputare, colpire, inveire. I miliziani sul pickup dovevano quasi scansare chi correva a prendere parte al rito. Era l’esultanza collettiva per un pogrom appena compiuto, e quel corpo era il trofeo esibito. Tutte le età erano rappresentate: anche bambini cresciuti in un ambiente in cui l’odio è stato l’unica educazione possibile sotto Hamas.

Quel corpo non ha suscitato compassione se non nelle prime, confuse ore del 7 ottobre. Non è stato assunto come simbolo dalle campagne femministe internazionali. Non è stato proposto per nessun Nobel. Le immagini esistevano, erano reali, documentate, verificate. Noi occidentali le abbiamo viste, ma in larga parte non le abbiamo ripubblicate, non ne abbiamo fatto copertine, non le abbiamo messe al centro del dibattito. Preferiamo, a volte, foto e narrazioni più comode, anche quando poi risultano manipolate o false, come accaduto con certi scatti premiati.

Ora l’IDF e lo Shin Bet hanno annunciato di aver eliminato l’ultimo dei terroristi identificati come responsabili di quell’abduzione e di quella parata. Si tratta di Tamer Mohammad Ibrahim Al-Zabaq, colpito in un raid a Jabalia. Con lui, secondo le autorità israeliane, si chiude il cerchio sulla cellula che aveva preso il corpo di Shani e lo aveva portato a Gaza. Gli altri membri del gruppo erano già stati uccisi o catturati. L’operazione è stata presentata come la rimozione di una minaccia attiva, non come un gesto simbolico.

In un mondo che non è ideale, ma che almeno pretenda di essere normale, la notizia dovrebbe essere accolta con sollievo. Non per celebrare la morte di un assassino. Ma perché l’idea che chi aveva partecipato a quell’orrore medievale potesse restare a piede libero, magari osannato come “resistente” nelle piazze europee, era diventata inaccettabile. Non si tratta di vendetta fine a sé stessa. Si tratta di non lasciare impuniti atti di una crudeltà deliberata e pubblica.

Shani Louk non tornerà. Non la rivedremo ballare, non la rivedremo sorridere. Il tempo non si riavvolge e le vite spezzate restano spezzate. Ma almeno, in un bilancio che resta comunque terribile, si può registrare che coloro che hanno trasformato il suo corpo in spettacolo non sono rimasti tutti indisturbati. Lasciateci almeno pensare che, adesso, la sua anima possa riposare in pace.

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Enrico Cerchione