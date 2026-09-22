Un nuovo partito, un nome che richiama una stagione precisa del liberalismo italiano e una struttura costruita per ridurre al minimo la dipendenza dal leader. Si chiama Fare per Cambiare il progetto politico presentato da Alfredo Mangano, che ha contestualmente annunciato l’uscita da ORA! Il lancio ufficiale è fissato per sabato 3 ottobre alle 10 sul canale YouTube del nuovo partito. Il nome non è casuale. «Fare» è infatti il marchio politico utilizzato nel 2012-2013 da Oscar Giannino, quando Fare per Fermare il Declino si presentò alle elezioni politiche, precipitando sotto al 1% dopo che i sondaggi la avevano quotata al 4%.

Il nuovo progetto non è però una riedizione di quella esperienza. L’ambizione dichiarata è costruire una forza liberale, democratica, europeista, progressista e moderata, con un elemento distintivo: la struttura viene prima della leadership. «Partecipazione, comunità protagonista e valorizzazione del lavoro individuale sono principi che danno senso all’impegno umano e civico», spiega Mangano. Il punto di partenza è la constatazione di una disaffezione politica che, secondo i promotori, non può essere affrontata con un altro partito personale. «Se ci arrendiamo chi vincerà? Se ci rassegniamo alla politica peggiore chi deciderà su di noi e per noi se non proprio quella politica tossica?». Il manifesto organizzativo è netto: gli iscritti eleggono direttamente gli organi del partito, compresi il segretario e la sua squadra; le proposte vengono elaborate nei gruppi tematici e sottoposte a revisione; l’assemblea eletta dagli iscritti controlla gli organi e può arrivare alla sfiducia costruttiva. Sono previsti strumenti digitali di partecipazione, a partire da Discord.

La formula scelta da Mangano è quasi una dichiarazione di metodo: «La comunità viene prima della Persona. La fiducia è importante, ma la democrazia si fonda sulle regole, non sulla fede».

È qui che Fare per Cambiare prova a differenziarsi nel già affollato spazio liberaldemocratico. Non soltanto attraverso i contenuti, ma attraverso il funzionamento interno. «Più teste decidono meglio di una», è la sintesi utilizzata da Mangano per descrivere i mesi di lavoro che hanno preceduto il lancio. Il progetto dichiara di avere già una struttura operativa, uno statuto, una Carta dei Valori, gruppi tematici, piattaforme digitali e un’area riservata per gli iscritti. La partecipazione è permanente: gli iscritti possono intervenire sulle proposte più divisive, valutare il funzionamento dell’organizzazione e chiedere, quando necessario, la convocazione di un nuovo congresso. La sfida è anche lessicale. Il «Fare» di Giannino appartiene alla storia recente del liberalismo italiano e ha lasciato un segno elettorale misurabile. Il nuovo Fare per Cambiare ne recupera il vessillo, ma prova a riempirlo di un contenuto diverso: meno centrato sulla figura del leader, più sulla costruzione di una comunità politica.

Mangano non nasconde l’ambizione. «Siamo liberali nei principi, democratici nel metodo, equilibrati nell’approccio, europeisti nella visione, progressisti negli obiettivi». Una collocazione che punta a intercettare quello spazio liberal-riformista che negli ultimi anni ha conosciuto diverse esperienze politiche senza trovare una rappresentanza stabile. Il 3 ottobre sarà il primo test pubblico. Non ancora una prova elettorale, ma il passaggio dalla fase costituente a quella politica.

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Eleonora Tiribocchi