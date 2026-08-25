Serie A, stagione 2026-2027, prima giornata. Inter-Monza. A sole due settimane dalle dichiarazioni di Daniele Orsato sul rapporto di rispetto che ci dovrà essere tra il capitano di un club e il direttore di gara nascono già le prime polemiche contro i nerazzurri. Il tutto grazie al format di Dazn Bordocam, un montaggio video delle migliori partite della giornata vissute da vicino, appunto da bordo campo, dove vengono evidenziati i segreti del rettangolo di gioco che da casa o dalle tribune è impossibile scorgere. Ad alimentare le polemiche non è stato solo il primo goal convalidato a Calhanoglu con Bisseck in posizione di fuorigioco considerata passiva, ma anche alcune scintille nate nel corso della gara tra i giocatori dell’Inter e il direttore di gara Marinelli. Su tutti, il comportamento di Lautaro e Bastoni.

Il dialogo Marinelli-Lautaro e le polemiche con Bastoni

Prima dell’inizio della gara le telecamere cadono sull’arbitro Marinelli che, parlando con Lautaro (capitano) afferma: “Possiamo dialogare, ci mancherebbe altro. Se mancano questi presupposti devo chiudere anche con voi. Il resto della squadra non deve venire. Se mi trovo 3-4 della squadra che mi vengono contro devo prendere provvedimenti“. In partita, però, le scintille scattano già durante la prima frazione di gioco e a far sorgere le prime polemiche è stato un dialogo tra Marinelli e Bastoni, che era andato a disturbare Pizzignacco nell’area piccola durante un angolo a favore. La risposta del difensore nerazzurro è stata la seguente:

“E’ un altro campionato eh“, ripetuto due volte. Poi si avvicina Lautaro a metterci il carico da 90: “Calmati un po’ eh, stai parlando in modo esagerato con tutti“. Il provvedimento dell’arbitro? Nessuno, solo un breve richiamo: “Pensa a giocare“. A fine primo tempo il capitano dell’Inter insiste: “Cosa sta succedendo? Chiedo solo il perché. Non si può parlare con te, è dall’inizio che mi parli male“. Il tutto finisce così, con Marinelli che nel complesso si è limitato solamente a riportare verbalmente la calma.

Ma allora tutte quelle esaustive raccomandazioni a riguardo fatte da Orsato solo qualche giorno fa nella presentazione ai club della nuova stagione a cosa sono servite? Perché non c’è unanimità nella valutazione di episodi simili? Di questo passo, le polemiche rimarranno sempre all’ordine del giorno.

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Riccardo Tombolini