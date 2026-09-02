Lunedì primo settembre in Italia e in quasi tutti gli altri campionati europei si è chiuso il calciomercato. Niente più trattative, ora le squadre ancora in cerca di giocatori per completare la rosa potranno pescare solo dal mercato degli svincolati. Occhio però, perché non è ancora detta l’ultima parola per il mercato in uscita.

In alcuni campionati esteri il calciomercato è ancora aperto e le squadre che ne fanno parte possono ancora andare a fare shopping dai club che invece non possono più effettuare manovre di acquisto. Ecco dunque quando termineranno le altre sessioni di mercato in giro per il mondo.

La situazione nel resto d’Europa

Alle 20:00 di ieri si è chiuso così il calciomercato in Italia, e così è stato anche per Germania e Francia, mentre in Inghilterra e Spagna la sirena è suonata a mezzanotte. I contratti dell’Eredivisie verranno invece depositati fino alla fine della giornata di oggi, mercoledì 2 settembre, ugualmente a come succederà dall’altra parte del mondo, in MLS.

Turchia e Arabia Saudita

In Turchia e in Arabia Saudita il calciomercato finisce storicamente in due date diverse, ma i due paesi sono uniti dal fatto che le sessioni sono sempre le ultime a finire, andando a favorire il trasferimento di qualche esubero dai top campionati europei ai loro. Il gong della Super Lig avverrà alle 23:59 di venerdì 4 settembre, mentre i sauditi avranno tempo di aggiudicarsi qualche giocatore dall’Europa fino al 12 ottobre.

E nel resto del mondo?

Nel resto del mondo le date di chiusura del calciomercato variano da un campionato all’altro. In Argentina e Scozia la sessione chiuderà il 3 settembre, mentre in Portogallo il 5. In Brasile ci sarà tempo fino all’11 settembre, in Grecia fino al 15. Infine la Serbia, dove ci sarà tempo per le trattative fino al 18 settembre.

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Riccardo Tombolini