Nelle stanze dove a febbraio dormivano gli atleti, a settembre dormiranno degli studenti. Non è un’immagine: sono gli stessi letti, gli stessi comodini, gli stessi armadi. Coima aveva consegnato il Villaggio olimpico già arredato con mobili definitivi per non doverli smontare due volte, e la riconversione consiste soprattutto nell’aggiungere scrivanie e librerie. La riconsegna è cominciata in aprile, l’apertura è di questi giorni, la piena occupazione è attesa per settembre.

Il risultato è il più grande studentato convenzionato d’Italia: millesettecento posti letto allo Scalo di Porta Romana, un quarto d’ora di bicicletta da Bocconi, Statale, Cattolica, IULM, Brera, Conservatorio. Trenta mesi di cantiere e consegna anticipata di un mese: sul piano dell’esecuzione è una delle cose migliori che Milano abbia fatto negli ultimi dieci anni, e conviene dirlo prima di tutto il resto.

Il resto sono le tariffe. La media della struttura è di ottocentosessantaquattro euro al mese, iva e servizi compresi: il venticinque per cento in meno rispetto alla media di mercato milanese, stimata in millecentocinquanta euro dal report Colliers. Circa un quarto dei posti è a canone agevolato, cinquecentonovantadue euro, quota triplicata rispetto a quella prevista in origine grazie all’accordo con CDP Real Asset. Buona parte della struttura è stata assegnata agli atenei con convenzioni dirette — la quota maggiore alla Bocconi, a tariffa piena — mentre un gruppo ristretto di posti è riservato al diritto allo studio della Statale, a duecentocinquantacinque euro al mese.

Su quest’ultimo gruppo conviene fermarsi, perché contiene il problema per intero. Il 30 aprile, in commissione a Palazzo Marino, la rettrice della Statale Marina Brambilla ha spiegato che quella tariffa è garantita per tre anni: la delibera prevede che dal quarto anno in poi i canoni salgano a novecentonovantacinque euro per la singola e settecentoquaranta per la doppia. Se non si interviene, ha avvertito, l’ateneo dovrà ricollocare quegli studenti nelle proprie residenze. Il posto letto più accessibile del più grande studentato convenzionato d’Italia ha dunque una scadenza scritta, e cade nel 2029.

Nella stessa seduta la Statale ha portato i suoi numeri, che sono la cosa più concreta che si possa leggere su questa faccenda. Domande per il diritto allo studio nell’anno in corso: duemilatrecentonovantotto. Idonei: millenovecentoquattordici. Posti disponibili: millecentoquindici. Quasi ottocento studenti che ne avevano diritto sono rimasti senza alloggio, e questo dopo un miglioramento reale, perché nel 2018 i posti erano settecentosettantaquattro. «Non riusciamo ancora ad assolvere al diritto allo studio», ha detto Brambilla.

Quanto manchi all’intera città dipende da chi fa il conto — Coima stima il fabbisogno in trentamila posti e calcola di coprirne il sei per cento, Savills ne contava sessantaquattromila mancanti — ma qualunque sia il criterio la quota di fuorisede che a Milano trova posto in una residenza sta fra il cinque e il sette per cento. Restano intanto da definire i quaranta milioni di extracosti che Coima ha chiesto al Comune, e su cui Palazzo Marino sta selezionando un valutatore indipendente.

Il ragazzo neounieversitario che a settembre scarica le valigie allo Scalo Romana, se è entrato in graduatoria, paga duecentocinquantacinque euro al mese e si considera fortunato. Lo è: quest’anno, solo alla Statale, quasi ottocento come lui avevano le carte in regola per un posto e non l’hanno avuto.

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Mario Alberto Marchi