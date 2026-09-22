Milano cresce a strappi. Attrae fondi, cantieri e grandi eventi, e intanto spinge oltre la cerchia della Circonvallazione esterna insegnanti, infermieri, giovani coppie, la stessa classe media che per decenni ne ha fatto la capitale del lavoro. È in questa frattura che il riformismo ambrosiano torna a sembrare meno un ricordo e più un metodo: l’arte, praticata da Caldara a Tognoli, di tenere insieme sviluppo e coesione senza sacrificare l’uno all’altra. Su questa premessa è nato “Riformisti per Milano”, prima declinazione territoriale di “Riformisti per l’Italia”, l’associazione presieduta da Alessandro Colucci.

A dare la cifra culturale dell’operazione è il cofondatore Fabrizio Garavaglia: “Con Riformisti per Milano, recuperando le esperienze delle giunte socialiste municipali, da Tognoli ad Aniasi, vogliamo portare un contributo di idee e di proposte all’interno del centrodestra per il rilancio della città di Milano”. Non una rievocazione, insiste, ma un investimento sul presente, con un interlocutore preciso: “Le proposte che intendiamo sviluppare vanno nella direzione di riavvicinarsi anche alle ragioni dell’astensionismo, per recuperare quell’elettore che oggi non va a votare, attraverso proposte innovative che sappiano recuperare e valorizzare la storia di cui abbiamo parlato”. È forse il passaggio politicamente più denso. Nel 2021 al primo turno ha votato meno di un milanese su due, e quel silenzio pesa più di qualunque sondaggio.

Colucci, coordinatore lombardo di Noi Moderati, traduce l’impianto in agenda: casa, sostenibilità, mobilità, sicurezza, “lavoro al posto dell’assistenzialismo”, partnership tra pubblico e privato, integrazione tra centro e periferie, per una Milano “nuovamente competitiva e allo stesso tempo attenta all’aspetto sociale”. Il laboratorio, spiega, serve a portare nel programma del centrodestra “quei valori socialisti e liberali del riformismo ambrosiano, che sono fondamentali per ampliare il campo”. E il punto di partenza non viene nascosto: “Se alle scorse elezioni abbiamo preso il 32%, serve interrogarsi e rilanciare con una proposta competente, concreta e unitaria”. Il giudizio sulla stagione di Beppe Sala sta tutto in una parola, discontinuità: “Da qui bisogna ripartire per porsi in netta discontinuità con l’amministrazione uscente”. Nel mirino c’è un modello che ha fatto di Milano una vetrina internazionale ma ha lasciato scoperti i conti quotidiani dei suoi abitanti: affitti fuori scala, periferie che si sentono ospiti della propria città, un’urbanistica finita sotto la lente della magistratura.

Il capitolo candidature arriva solo dopo, e Colucci liquida la ridda di candidature e autocandidature con una battuta che è in realtà una considerazione politica precisa: “Chi entra papa esce cardinale”: a decidere saranno Meloni, Tajani, Salvini e Lupi. Chiari invece i confini. No a Vannacci, “lontano anni luce da come vediamo noi la società”. E parlando del centrosinistra, stima per Mario Calabresi, ma destinato, a suo giudizio, a restare “ingabbiato in un recinto di partiti che hanno posizioni opposte”. La scommessa è ambiziosa: restituire al centrodestra milanese una genealogia che la sinistra ha sempre considerato di propria esclusiva proprietà, e usarla per parlare a chi ha smesso di ascoltare entrambi.

Alberto Farinati

© Riproduzione riservata

Redazione