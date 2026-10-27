Una volta l’anno, i miracoli avvengono. Nel deserto. E a sinistra. Ad Atacama, nel nord del Cile, le piogge una volta l’anno risvegliano semi dormienti: distese di fiori esplodono tra sabbia e pietre, tingendo di rosa l’aridità del nulla. A Orvieto, una volta l’anno, fioriscono i riformisti. Per pochi giorni le chat di giornalisti e commentatori si riempiono di progetti che tornano a far sentire la voce dei riformisti. Poi, purtroppo, come i fiori di Atacama, dopo pochi giorni l’aridità torna a pretendere la sua parte. E toglie voce e luce alle cose. Quel che era parso fiorire, si insabbia.

Così ad Orvieto Erminio Quartiani presiede il tavolo della presidenza di Libertà Eguale come se lo facesse ogni giorno. Ma l’appuntamento è annuale. Ci sono Enrico Morando, inossidabile, uguale a se stesso da quando, venticinque anni fa, fondò l’associazione. Allora era la trasformazione dell’area migliorista del Pci in una sigla nuova, aperta. Ci finirono subito, giovanissimi, Giorgio Tonini, Umberto Ranieri, Tommaso Nannicini, Anna Maria Bucciarelli. Tra i veterani, Franco Debenedetti e Claudia Mancina. Fuoriclasse, Claudio Petruccioli. Oltre la leggenda, Emanuele Macaluso, Em.ma, ispiratore del Riformista delle origini.

Sulla parola «riformisti» si è aperta l’assemblea del 2026: «Riformisti, un passo avanti». Un passo avanti nel deserto delle idee, che per due giorni, sabato e domenica scorsi, si è trasformato in un’agorà ateniese. Quaranta interventi, densi di significato: le proposte concrete per la politica di Vittorino Ferla, l’analisi economica di Giorgio Gori, quella geopolitica di Marco Mayer. E lo sguardo sul mondo che cambia di Marco Bentivogli. Non un miracolo, forse. Piuttosto, la dimostrazione che anche a sinistra esiste ancora un pensiero capace di germogliare.

L’Ucraina è stata il banco di prova di questa identità. Walter Verini, senatore del Pd, ha respinto l’accusa di un’insufficiente iniziativa diplomatica occidentale: «La responsabilità se non ci sono stati passi avanti sul piano diplomatico è solo di Putin, che la pace la vuole fatta a modo suo». E ha contestato l’idea che la diplomazia coincida con quella esibita davanti alle telecamere. Graziano Delrio ha allargato lo sguardo: «La resistenza in Ucraina riguarda il futuro dell’Europa, senza Europa saremmo sudditi e non più sovrani». La richiesta è un salto di qualità politico, all’altezza della visione dei padri fondatori. È qui che si misura la distanza tra il riformismo e il pacifismo senza condizioni: nella consapevolezza che la pace non è la semplice assenza di conflitto, ma un ordine fondato sul diritto, sulla libertà e sulla capacità di difenderli.

A raccogliere il testimone della presidenza è stato Stefano Ceccanti, che ha chiarito subito la natura del passaggio: non un avvicendamento, ma la costruzione di un sistema. Enrico Morando non esce di scena: assume una funzione di vertice nella rete che unisce i soggetti riformisti, insieme alla nuova Fondazione In Europa. L’assemblea congiunta con Base Italia è già un segnale di questa direzione. Strategia e struttura: due parole classiche, quasi novecentesche, che Ceccanti ha scelto per organizzare il lavoro dei prossimi mesi.

D’altronde, fuori dall’eco di Orvieto, c’è il Correntone di Franceschini e Speranza. Le standing ovation per Elly Schlein che avvisa i naviganti, è lì per rimanere salda ancora a lungo. Nel Pd in cui la parola congresso non si fa neanche più, dove la linea della segretaria non si può e non si deve mettere in discussione, i riformisti dem di Libertà Eguale, ostinati oltre il possibile, si danno appuntamento all’anno prossimo. «Dobbiamo decidere se essere una corrente interna al Pd o una associazione esterna, che magari guarda anche verso altre prospettive». Non si è spostata Orvieto. Si è spostato il mondo intorno a Orvieto. Le rose di Atacama insegnano che conta poco quanto sia arida la terra: conta ciò che vi è rimasto sotto, in attesa della pioggia. A Orvieto, i riformisti provano a dimostrare di avere ancora radici.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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