I riflettori di Piazza di Spagna tornano ad accendersi sui giovani talenti della moda. Mercoledì 16 settembre Roma ospiterà l’ottava edizione di «Fashion & Talents», l’evento promosso da Università eCampus e Accademia del Lusso, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. In passerella sfileranno le creazioni degli studenti di Fashion Design dell’Accademia del Lusso e i progetti di giovani stilisti cinesi, espressione di due importanti istituzioni accademiche: la Guangzhou Xinhua University, tra le più rinomate accademie nazionali di Belle Arti, e la Chengdu University of Light Industry, università multidisciplinare di riferimento per la formazione nel settore della moda.

L’edizione di quest’anno conferma anche l’impegno dell’Accademia del Lusso sui temi sociali, con il sostegno alla onlus «Mai più Vittima», organizzazione impegnata nell’assistenza psicologica e legale alle donne vittime di violenza di genere, nella tutela dei minori e nella prevenzione del bullismo nelle scuole, attraverso programmi di ascolto e sensibilizzazione. «Fashion & Talents nasce dal desiderio di mettere in primo piano la creatività delle nuove generazioni e offrire una vetrina prestigiosa alle collezioni degli studenti di Fashion Design più brillanti», spiega Laura Gramigna, direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma. L’obiettivo, aggiunge, è promuovere «il valore di una formazione d’eccellenza, l’importanza dell’inclusione sociale e il dialogo fra il talento emergente e il sistema moda globale».

Per Enzo Siviero, rettore di eCampus, questa edizione unisce «tradizione e soprattutto innovazione». L’appuntamento, osserva, recupera «stilemi del passato» e, attraverso la valorizzazione dei talenti, li proietta verso il futuro, mettendone in luce le capacità e offrendo loro nuove opportunità di crescita professionale. A condurre la serata sarà Eleonora Daniele. Tra i momenti centrali dell’evento, la presentazione del progetto speciale dedicato a Giuliano Fujiwara, affidato agli studenti dell’Accademia del Lusso. Con la collezione Spring-Summer 2027, i giovani designer reinterpreteranno l’identità del brand attraverso una visione contemporanea, in un percorso di ricerca sui codici distintivi della Maison, tra progettazione, sartorialità e sperimentazione.

Spazio anche alla continuità tra formazione e affermazione professionale con «Genesi», la sfilata del brand Chronos Corps, fondato dai giovani designer Matteo Cesarotti e Nicola Minotti, ex studenti dell’Accademia del Lusso. I due creativi hanno già ottenuto riconoscimenti internazionali, con presenze sulle passerelle giapponesi e una selezione negli showroom di Parigi. Un focus sarà inoltre dedicato ai protagonisti del Final Work, gli studenti delle sedi di Roma e Milano dell’Accademia del Lusso, chiamati a presentare le proprie capsule collection.

Nel corso della serata saranno infine assegnate importanti borse di studio a due istituzioni scolastiche del territorio. Si tratta degli Istituti Superiori Paritari Aniene, con un progetto dedicato a Valentino Garavani, maestro dell’Alta Moda italiana, e del Liceo Artistico Statale Enzo Rossi, fondato nel 1967 dal pittore Enzo Rossi e da sempre impegnato nella valorizzazione della creatività e della progettualità degli studenti. Una serata che mette in dialogo formazione, ricerca e industria della moda, offrendo ai giovani designer una vetrina internazionale e un’occasione concreta per trasformare il talento in professione.

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