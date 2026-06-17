Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, Piazza del Popolo torna a fare da cornice alla musica italiana con il Tim Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nella Capitale le canzoni e i grandi protagonisti dell’estate. A condurre saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, che presenteranno oltre 80 artisti nel giro di quattro serate tutte da vivere. Dell’evento ne ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Siamo davvero contenti che quella che all’inizio doveva essere solo una scommessa, è diventata una tradizione amatissima dai romani e dagli amanti della musica di tutta Italia. E’ un successo crescente, lo scorso anno 150 mila persone hanno assistito ai concerti in Piazza del Popolo, e quest’anno nel programma c’è praticamente tutta la musica italiana“.

Intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Per noi la muscia è cultura, non è rumore come spesso qualcuno vuole far sembrare, e il fatto che tutte le persone, tutti i quartieri di Roma, giovani e meno giovani, possano raggiungere Piazza del Popolo e vedere artisti che nei loro tour hanno un costo, vuol dire veicolare ancora che per noi la musica deve essere assolutamente di tutti, e che la piazza diventi il palcoscenico della musica italiana, poiché che si trasformi in una Sanremo estiva è motivo di orgoglio“.

I protagonisti

Sul palco ci saranno molte novità e le hit del momento, ovvero i brani che stanno conquistando radio e classifiche e che diventeranno presto i tormentoni dell’estate 2026. Ecco, dunque, chi sono gli oltre 80 artisti di questo Time Summer Hits 2026, in ordine alfabetico:

Achille Lauro

Aiello

Alex Britti

Angelica Bove

Anna Tatangelo

Annalisa

Arisa

Baby K

Bambole di Pezza

Benji & Fede

Chiello

Clara

Clementino

Cristiano Malgioglio

Delia

Ditonellapiaga

Eddie Brock

Elena D’elia

Elettra Lamborghini

Emis Killa

Emma

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Ernia

Fabrizio Moro

Fedez

Frah Quintale

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Fred De Palma

Fulminacci

Gaia

Gio Evan

Giusy Ferreri

Il Tre

Irama

J-Ax

LDA & AKA 7even

Leo Gassman

Levante

Lorenzo Salvetti

Ludwig e Il Pagante

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Mari Froes

Maria Antonietta & Colombre

Merk & Kremont

Michele Bravi

Myss Keta

Mr. Rain

Nayt

Negramaro

Nicolò Filippucci

Noemi

Orietta Berti con Il Rosso e IAEM

Paola Iezzi

Paola Turci

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Rkomi Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Sangiovanni

Sarah Toscano

Sayf

Serena Brancale

SKT

The Bausa

The Kolors

Tommaso Paradiso

Tormento

Tredici Pietro

Trigno

Welo

Nel corso delle quattro serate sono inoltre previste delle incursioni da parte di Federico Basso e Cristiano Militello

Il festival anche di giorno

La novità di quest’anno sarà l’intrattenimento anche durante la giornata grazie a Tim che fin dalla mattina coinvolgerà il pubblico del Tim Summer Hits Village con la possibilità di poter salire sul palco prima del live e creare momenti di connessione con la propria musica preferita. Le quattro serate romane saranno poi disponibili anche in Tv, in onda su Rai 1 venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, fino al 7 agosto con “Tim Summer Hits the Best Of“,uno speciale che andrà a raccogliere tutti i momenti salienti e le performance più amate del festival. L’evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio 2, con collegamenti dal backstage affidati a Nicolò Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay.

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Riccardo Tombolini