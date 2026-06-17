Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, Piazza del Popolo torna a fare da cornice alla musica italiana con il Tim Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nella Capitale le canzoni e i grandi protagonisti dell’estate. A condurre saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, che presenteranno oltre 80 artisti nel giro di quattro serate tutte da vivere. Dell’evento ne ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Siamo davvero contenti che quella che all’inizio doveva essere solo una scommessa, è diventata una tradizione amatissima dai romani e dagli amanti della musica di tutta Italia. E’ un successo crescente, lo scorso anno 150 mila persone hanno assistito ai concerti in Piazza del Popolo, e quest’anno nel programma c’è praticamente tutta la musica italiana“.

Intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Per noi la muscia è cultura, non è rumore come spesso qualcuno vuole far sembrare, e il fatto che tutte le persone, tutti i quartieri di Roma, giovani e meno giovani, possano raggiungere Piazza del Popolo e vedere artisti che nei loro tour hanno un costo, vuol dire veicolare ancora che per noi la musica deve essere assolutamente di tutti, e che la piazza diventi il palcoscenico della musica italiana, poiché che si trasformi in una Sanremo estiva è motivo di orgoglio“.

I protagonisti

Sul palco ci saranno molte novità e le hit del momento, ovvero i brani che stanno conquistando radio e classifiche e che diventeranno presto i tormentoni dell’estate 2026. Ecco, dunque, chi sono gli oltre 80 artisti di questo Time Summer Hits 2026, in ordine alfabetico:

Leggi anche
  • Achille Lauro
  • Aiello
  • Alex Britti
  • Angelica Bove
  • Anna Tatangelo
  • Annalisa
  • Arisa
  • Baby K
  • Bambole di Pezza
  • Benji & Fede
  • Chiello
  • Clara
  • Clementino
  • Cristiano Malgioglio
  • Delia
  • Ditonellapiaga
  • Eddie Brock
  • Elena D’elia
  • Elettra Lamborghini
  • Emis Killa
  • Emma
  • Enrico Nigiotti
  • Ermal Meta
  • Ernia
  • Fabrizio Moro
  • Fedez
  • Frah Quintale
  • Francesca Michielin
  • Francesco Gabbani
  • Francesco Renga
  • Fred De Palma
  • Fulminacci
  • Gaia
  • Gio Evan
  • Giusy Ferreri
  • Il Tre
  • Irama
  • J-Ax
  • LDA & AKA 7even
  • Leo Gassman
  • Levante
  • Lorenzo Salvetti
  • Ludwig e Il Pagante
  • Malika Ayane
  • Mara Sattei
  • Marco Masini
  • Mari Froes
  • Maria Antonietta & Colombre
  • Merk & Kremont
  • Michele Bravi
  • Myss Keta
  • Mr. Rain
  • Nayt
  • Negramaro
  • Nicolò Filippucci
  • Noemi
  • Orietta Berti con Il Rosso e IAEM
  • Paola Iezzi
  • Paola Turci
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Raf
  • Rkomi Rocco Hunt
  • Sal Da Vinci
  • Samurai Jay
  • Sangiovanni
  • Sarah Toscano
  • Sayf
  • Serena Brancale
  • SKT
  • The Bausa
  • The Kolors
  • Tommaso Paradiso
  • Tormento
  • Tredici Pietro
  • Trigno
  • Welo

Nel corso delle quattro serate sono inoltre previste delle incursioni da parte di Federico Basso e Cristiano Militello

Il festival anche di giorno

La novità di quest’anno sarà l’intrattenimento anche durante la giornata grazie a Tim che fin dalla mattina coinvolgerà il pubblico del Tim Summer Hits Village con la possibilità di poter salire sul palco prima del live e creare momenti di connessione con la propria musica preferita. Le quattro serate romane saranno poi disponibili anche in Tv, in onda su Rai 1 venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, fino al 7 agosto con “Tim Summer Hits the Best Of“,uno speciale che andrà a raccogliere tutti i momenti salienti e le performance più amate del festival. L’evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio 2, con collegamenti dal backstage affidati a Nicolò Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay.

Riccardo Tombolini

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