La musica a Piazza del Popolo
A Roma torna Tim Summer Hits, previsti oltre 80 artisti a Piazza del Popolo
Dal 21 al 24 giugno molti protagonisti della musica italiana porteranno sul palco i tormentoni dell’estate 2026. Conducono Carlo Conti e Andrea Delogu
Da domenica 21 a mercoledì 24 giugno, Piazza del Popolo torna a fare da cornice alla musica italiana con il Tim Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nella Capitale le canzoni e i grandi protagonisti dell’estate. A condurre saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, che presenteranno oltre 80 artisti nel giro di quattro serate tutte da vivere. Dell’evento ne ha parlato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Siamo davvero contenti che quella che all’inizio doveva essere solo una scommessa, è diventata una tradizione amatissima dai romani e dagli amanti della musica di tutta Italia. E’ un successo crescente, lo scorso anno 150 mila persone hanno assistito ai concerti in Piazza del Popolo, e quest’anno nel programma c’è praticamente tutta la musica italiana“.
Intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “Per noi la muscia è cultura, non è rumore come spesso qualcuno vuole far sembrare, e il fatto che tutte le persone, tutti i quartieri di Roma, giovani e meno giovani, possano raggiungere Piazza del Popolo e vedere artisti che nei loro tour hanno un costo, vuol dire veicolare ancora che per noi la musica deve essere assolutamente di tutti, e che la piazza diventi il palcoscenico della musica italiana, poiché che si trasformi in una Sanremo estiva è motivo di orgoglio“.
I protagonisti
Sul palco ci saranno molte novità e le hit del momento, ovvero i brani che stanno conquistando radio e classifiche e che diventeranno presto i tormentoni dell’estate 2026. Ecco, dunque, chi sono gli oltre 80 artisti di questo Time Summer Hits 2026, in ordine alfabetico:
- Achille Lauro
- Aiello
- Alex Britti
- Angelica Bove
- Anna Tatangelo
- Annalisa
- Arisa
- Baby K
- Bambole di Pezza
- Benji & Fede
- Chiello
- Clara
- Clementino
- Cristiano Malgioglio
- Delia
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Elena D’elia
- Elettra Lamborghini
- Emis Killa
- Emma
- Enrico Nigiotti
- Ermal Meta
- Ernia
- Fabrizio Moro
- Fedez
- Frah Quintale
- Francesca Michielin
- Francesco Gabbani
- Francesco Renga
- Fred De Palma
- Fulminacci
- Gaia
- Gio Evan
- Giusy Ferreri
- Il Tre
- Irama
- J-Ax
- LDA & AKA 7even
- Leo Gassman
- Levante
- Lorenzo Salvetti
- Ludwig e Il Pagante
- Malika Ayane
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Mari Froes
- Maria Antonietta & Colombre
- Merk & Kremont
- Michele Bravi
- Myss Keta
- Mr. Rain
- Nayt
- Negramaro
- Nicolò Filippucci
- Noemi
- Orietta Berti con Il Rosso e IAEM
- Paola Iezzi
- Paola Turci
- Pinguini Tattici Nucleari
- Raf
- Rkomi Rocco Hunt
- Sal Da Vinci
- Samurai Jay
- Sangiovanni
- Sarah Toscano
- Sayf
- Serena Brancale
- SKT
- The Bausa
- The Kolors
- Tommaso Paradiso
- Tormento
- Tredici Pietro
- Trigno
- Welo
Nel corso delle quattro serate sono inoltre previste delle incursioni da parte di Federico Basso e Cristiano Militello
Il festival anche di giorno
La novità di quest’anno sarà l’intrattenimento anche durante la giornata grazie a Tim che fin dalla mattina coinvolgerà il pubblico del Tim Summer Hits Village con la possibilità di poter salire sul palco prima del live e creare momenti di connessione con la propria musica preferita. Le quattro serate romane saranno poi disponibili anche in Tv, in onda su Rai 1 venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, fino al 7 agosto con “Tim Summer Hits the Best Of“,uno speciale che andrà a raccogliere tutti i momenti salienti e le performance più amate del festival. L’evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio 2, con collegamenti dal backstage affidati a Nicolò Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay.
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