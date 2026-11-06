Il generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, analizza gli allarmi bomba che hanno coinvolto alcuni aeroporti europei. L’episodio riaccende il dibattito sui rischi a cui sono esposte le infrastrutture europee e sulla capacità dei Paesi Nato di proteggere i propri cieli.

Generale, siamo di fronte a un episodio di guerra ibrida?

«Se definiamo guerra ibrida tutto ciò che non rientra nella guerra tradizionale, allora sì, possiamo parlare di guerra ibrida».

Cosa sarebbe altrimenti?

«Questa è guerra cognitiva».

I sospetti si concentrano sulla Russia. Ci sono elementi sufficienti per attribuirle la responsabilità di questi episodi?

«Purtroppo, ancora oggi non disponiamo di un metodo certo per attribuire la responsabilità di operazioni di questo tipo. Esistono però numerosi indicatori che portano in quella direzione».

Oltre alle difficoltà nell’individuare i responsabili, sembra esserci anche un problema di prevenzione. Come ci si può difendere?

«La difesa cognitiva esiste. Per esempio, pensiamo ai messaggi fraudolenti che cercano di sottrarre denaro o informazioni personali. In quei casi servono accortezza, capacità di riconoscere la minaccia e, soprattutto, barriere tecnologiche che impediscano l’accesso ai sistemi automatizzati. Nel caso degli aeroporti, mi sembra che gli allarmi siano stati lanciati attraverso email. È evidente che le istituzioni non possono ignorare una segnalazione di questo genere e devono attivare le procedure di sicurezza previste. Resta però da valutare l’affidabilità del metodo utilizzato per segnalare la presenza di una bomba a bordo».

In alcuni casi sono intervenuti anche i caccia italiani. Per quale motivo?

«I nostri piloti sono pronti a intervenire ventiquattr’ore su ventiquattro. Quando arriva un allarme, viene fatta decollare una pattuglia che raggiunge il velivolo interessato, lo affianca e verifica da vicino la situazione. Si tratta di una procedura di controllo e sorveglianza».

Ma se a bordo ci fosse davvero una bomba, che cosa potrebbero fare concretamente i caccia?

«In una situazione del genere, ben poco. Un caccia può affiancare l’aereo, osservare ciò che accade e stabilire un contatto con il pilota. Ma se a bordo ci fosse realmente un ordigno, le possibilità di intervento sarebbero estremamente limitate. Un terrorista potrebbe decidere di farlo esplodere non appena si rendesse conto di essere stato intercettato».

Diverso sarebbe il caso di un dirottamento, con un terrorista intenzionato a utilizzare l’aereo come arma. In quel caso i caccia potrebbero abbatterlo?

«Sì, ma l’autorizzazione deve arrivare dall’autorità governativa. Non è il pilota del caccia a prendere autonomamente una decisione di questo genere, salvo le specifiche situazioni previste dalle regole d’ingaggio, come l’autodifesa. Negli altri casi la responsabilità della decisione spetta a un’autorità di governo, che deve essere sempre reperibile. Il comando militare illustra la situazione nei suoi dettagli e l’autorità competente decide se autorizzare o meno l’abbattimento».

Questo significa che, in una situazione estrema, potrebbe essere abbattuto anche un aereo civile con centinaia di passeggeri a bordo?

«La procedura Nato a riguardo si chiama “Renegade” ed è adottata con alcune differenze nazionali nelle modalità operative. È il quadro operativo previsto per affrontare situazioni di questo tipo».

Una decisione del genere solleva però enormi interrogativi giuridici e morali.

«Il presidente Francesco Cossiga nutriva molti dubbi sulla legittimità giuridica di un’eventuale decisione di abbattimento. Pensiamo a un aereo con passeggeri di venti nazionalità diverse, appartenente a una compagnia straniera e pilotato da cittadini di un altro Paese, che venga abbattuto dalle forze armate di uno Stato. Cossiga aveva ragione a sollevare questi interrogativi. Ma, di fronte a una minaccia estrema, subentra la “force majeure”».

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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