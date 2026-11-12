Gli incontri di Abu Dhabi si sono conclusi senza alcuna svolta significativa. Qualcuno ha provato a dare delle indicazioni vagamente ottimiste. Jared Kushner, genero di Donald Trump e inviato del presidente Usa insieme a Steve Witkoff, ha parlato di colloqui “seri, dettagliati e franchi”. Il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov, li ha definiti “utili e sostanziali”. Ma le parole del capo negoziatore ucraino Rustem Umerov, sono state forse quelle più realiste. L’attuale direttore del Servizio di intelligence estero di Kyiv ha detto che tra i due Paesi in guerra rimangono “divergenze sostanziali” e che il lavoro da fare è ancora “molto e complesso”. L’unica apertura concessa da Umerov è quella di avere detto che “le possibilità di proseguire il processo negoziale ci sono”. E probabilmente, l’unica prospettiva strategica offerta da questi colloqui negli Emirati Arabi Uniti è stata proprio questa: manifestare l’intenzione di non interrompere di nuovo i contatti.

Questo è l’obiettivo anche (se non soprattutto) di Trump, che vuole a ogni costo risollevare un mandato “azzoppato” dalla sconfitta alle Midterm con una vittoria diplomatica da offrire al proprio elettorato deluso dalla politica estera. Proprio per questo motivo, Kushner e Witkoff oggi incontreranno sia il capo del Cremlino che Volodymyr Zelensky. Il primo faccia a faccia si terrà a Mosca, dove gli inviati di The Donald probabilmente discuteranno anche dei possibili accordi economici tra Russia e Stati Uniti che tanto fanno gola al tycoon e lo “zar” e della futura architettura della sicurezza europea perorata da Mosca. L’incontro tra gli inviati Usa e il presidente ucraino si terrà invece a Dublino. “Coordineremo nuovamente le nostre posizioni e determineremo quali passi successivi siano possibili” ha scritto Zelensky sul social X, “la priorità dell’Ucraina è porre fine alla guerra il prima possibile con una pace dignitosa”.

Ma per adesso, l’unico atto concreto di questo difficile avvicinamento tra le parti è stato l’annuncio sull’accordo per un nuovo scambio di prigionieri. I numeri definitivi saranno forniti soltanto oggi dopo una serie di controlli reciproci, ma tanto Kushner quanto gli altri delegati russi e ucraini coinvolti nei colloqui di Abu Dhabi hanno affermato che si tratterebbe del più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra. Un atto umanitario che conferma che almeno quel canale diplomatico non è stato mai interrotto. Questo, del resto, era anche uno dei principali obiettivi di Zelensky, che spera di raggiungere anche un’intesa sui minorenni portati in Russia dalle truppe di Mosca.

Ma per quanto riguarda questioni di natura bellica, garanzie di sicurezza e un vero accordo di pace, la strada da fare è ancora molto lunga e tortuosa. Le posizioni di Putin sulla conquista dell’intero Donbass restano granitiche. “Ogni centimetro della nostra terra sarà restituito alla Russia, in un modo o nell’altro” ha dichiarato il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. Mentre sul ruolo dell’Europa restano dei punti interrogativi. “Riteniamo che debba essere rappresentata in tutte le fasi di un autentico processo diplomatico” ha ribadito Zelensky. Ushakov ha affermato che in futuro sarà preso in considerazione l’ampliamento dei negoziati anche ai governi europei. Ma l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ieri è apparsa di nuovo scettica: “La Russia non mostra alcun segnale di essere pronta a negoziare seriamente”. Mentre presidente finlandese Alexander Stubb ieri ha detto di avere riscontrato nella loro ultima conversazione la disponibilità di Putin a dialogare.

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Lorenzo Vita