Un cartellino giallo a Nordio, ha esultato l’eurodeputato Antoci. Zero vincoli, ha replicato Fratelli d’Italia. In mezzo, al solito, c’è un testo che quasi nessuno ha letto. L’8 ottobre il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo una risoluzione con le raccomandazioni per la prima strategia anticorruzione dell’Unione, che la Commissione presenterà entro fine anno. Al punto 31 chiede agli Stati “il recepimento tempestivo e corretto” della direttiva, “compreso l’esercizio illecito di funzioni pubbliche”, in modo che le riforme nazionali “non creino lacune nell’imputabilità penale”, e li incoraggia ad “adottare un approccio massimalista”. Il passaggio porta la firma di Antoci, che ha rivendicato di averlo scritto pensando all’Italia. Sul piano giuridico, però, si tratta di una risoluzione approvata a chiusura di un’interrogazione orale alla Commissione, cioè di un atto di indirizzo che non produce obblighi per gli Stati membri e che neppure la Commissione è tenuta a seguire, se non nei limiti della leale collaborazione fra istituzioni.

Ciò che conta è la direttiva (UE) 2026/1021, in vigore dal 31 maggio e da recepire entro il 1° giugno 2028. La proposta della Commissione del 3 maggio 2023 conteneva all’articolo 11 un “abuso d’ufficio” perentorio e tipizzato, l’atto o l’omissione “in violazione delle leggi” del funzionario pubblico “al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per un terzo”, con pena massima non inferiore a cinque anni. È stato il Consiglio, con l’orientamento generale del 14 giugno 2024, a cancellarlo, e Nordio esultò. Il trilogo del 2 dicembre 2025 lo ha fatto rientrare come articolo 7, “Esercizio illecito di funzioni pubbliche”, in una forma che resta perentoria nella veste (“adottano le misure necessarie affinché… costituiscano reato”) ma è diventata elastica nel contenuto, “almeno determinate violazioni gravi della legge”, con facoltà di limitarla “a determinate categorie di funzionari pubblici” e senza dolo specifico, perché il fine di vantaggio o di danno compare solo nel considerando 17, accanto agli esempi degli appalti e dei giudici, come elemento di cui gli Stati “potrebbero tenere conto”. Il reato resta fuori dalla responsabilità degli enti (art. 13) e l’articolo 38 impegna la Commissione a presentare entro il 2032 una relazione che comprenda “una valutazione dell’articolo 7 e della sua attuazione da parte degli Stati membri”, segno che l’Unione per prima lo considera un cantiere aperto.

Questo non significa che il problema non esista. L’abolizione in tronco del 2024 ha lasciato senza presidio penale le violazioni di legge commesse intenzionalmente per favorire qualcuno o danneggiare altri, dal concorso pilotato all’atto negato per antipatia. La stessa Consulta, salvando l’abrogazione con la sentenza 95/2025, ha riconosciuto “indubbi vuoti di tutela penale” e ha aggiunto che colmarli o meno “investe esclusivamente la responsabilità politica del legislatore”. E la direttiva trasforma in obbligo ciò che a Merida era un invito, sicché qualcosa, nel 2028, andrà rivisto. Ma che cosa, lo decide il legislatore nazionale. Una fattispecie stretta, limitata agli appalti e ai concorsi, soddisferebbe l’articolo 7 quanto un 323 redivivo, perché l’obbligo europeo è scritto in modo da lasciare agli Stati un’ampia discrezionalità sul perimetro delle violazioni da punire e sulle categorie di funzionari chiamate a risponderne. Il ritorno dell’abuso d’ufficio, in una forma o nell’altra, non dipenderà dunque da un’imposizione di Bruxelles, che nella direttiva non c’è, ma dagli orientamenti del governo e della maggioranza che nel 2028 dovranno recepirla, e quindi dall’esito delle elezioni del 2027. Chi oggi presenta la risoluzione di Strasburgo come un obbligo di dietrofront, e chi la liquida come carta straccia, sta in realtà già facendo campagna elettorale sul recepimento.

© Riproduzione riservata

Luca Fanfani