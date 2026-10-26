“E’ vietato inneggiare ad Hamas?”. Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, ringrazia così Elly Schlein che nei giorni scorsi ha prestato il senatore dem Andrea Crisanti per consentire al mini partito di entrare nel famigerato campo largo in vista delle politiche del 2027.

Parole che arrivano in risposta ad un post su X dove Acerbo difende Youssef Siher, il 30enne fermato sabato scorso a Milano perché considerato l’ideatore dei profili social del Movimento 17 ottobre. E’ accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo con il pm che, nel decreto di fermo, scrive di un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”.

Acerbo si scopre garantista non solo con il 30enne marocchino, rievocando il film di Marco Bellocchio (“Sbatti il mostro in prima pagina”) ma anche con Hamas, gruppo terroristico palestinese. E risponde così a chi gli fa notare che Youssef Siher “è un fiancheggiatore di Hamas che inneggiava al 7 ottobre”: “Quindi? E’ vietato inneggiare a Hamas?” le sue parole.

Poi ad un altro utente ribadisce: “Inneggiare al 7 ottobre non è un reato. C’è chi inneggia a Israele e chi inneggia ad Hamas. In una democrazia è assolutamente lecito”. Frasi che hanno scatenato la reazione sia dei riformisti dem che dei leader centristi. “Il segretario di Rifondazione Comunista – partito appena entrato nella coalizione di centrosinistra tramite un senatore “prestato” dal Pd – si chiede perché dovrebbe essere vietato inneggiare ad Hamas” scrive Luigi Marattin del Partito Liberaldemocratico.

Il segretario di Rifondazione Comunista – partito appena entrato nella coalizione di centrosinistra tramite un senatore “prestato” dal Pd – si chiede perché dovrebbe essere vietato inneggiare ad Hamas. Fare tutto il necessario. Tutto. Pur di evitare che questi vadano al governo. https://t.co/6oge3A1jdq — Luigi Marattin (@marattin) October 26, 2026

“Gli abbiamo pure prestato un senatore a questo fenomeno” commenta Filippo Sensi, senatore del Pd. A chi gli chiede perché non lascia il partito, replica: “Perché se c’è da combattere si resta”. Duro anche il commento di Carlo Calenda, leader di Azione: “Non è vietato. È solo immorale, incoerente e irresponsabile. Come inneggiare a Putin. Ma voi “comunisti” oramai inneggiate a qualsiasi cosa – fascisti, estremisti islamici, terroristi – sia antidemocratico. Complimenti ad Elly Schlein e al Pd per aiutare questa gente ad entrare in Parlamento. Non siete meglio di chi sostiene Casapound”.

Al momento non ci sono state reazioni da parte della segretaria del Nazareno.

Redazione

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Ciro Cuozzo