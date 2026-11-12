Addio a Toni Capuozzo, giornalista, scrittore e volto televisivo italiano, scomparso nelle scorse ore all’età di 77 anni. Storico inviato di guerra, dall’Africa (Somalia) all’America Latina, passando per l’ex Jugoslavia, il Medio Oriente, l’Afghanistan e l’Iraq, dove nel 2004 venne sequestrato insieme alla resto della troupe del TG5 da truppe paramilitari.

Da tempo era malato e nelle scorse settimane aveva ufficializzato la sua battaglia contro il cancro. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore” aveva tagliato corto, frenando sul nascere eventuali speculazioni.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, da padre napoletano e madre triestina, consegue la maturità classica al liceo classico “Paolo Diacono” di Cividale del Friuli e si laurea in sociologia all’Università degli Studi di Trento. Inizia la carriera giornalistica, nel 1979, scrivendo per Lotta Continua, occupandosi le vicende politiche dell’America Latina. Successivamente si occupa di mafia per il Mixer di Minoli e, una volta passato a Mediaset, conduce per 17 anni, dal 2000 al 2017, il programma di approfondimento Terra!. E’ stato vicedirettore del TG5 fino al 2013. Negli ultimi quattro anni, il giorno della morte del fondatore di Mediaset e Forza Italia Silvio Berlusconi, si è occupato di uno speciale a lui dedicato.

In precedenza, quando l’ex premier e leader di Forza Italia compì 80 anni, realizzò un documentario per Mediaset diverso. A spiegarlo fu stesso Capuozzo: “I grandi capi di Mediaset avevano preparato un programma di celebrazioni, ma era tutto troppo elogiativo. Mi chiamano per fare qualcosa che non lo fosse. Ed è stato lo speciale in cui ho detto che non l’avevo mai votato. Un’ora dopo telefona Pier Silvio dicendo: “Mi sono commosso” e da lì tutti a dire “bellissimo”. Pochi giorni dopo mi chiama Silvio Berlusconi in persona. “Buongiorno Capuozzo, volevo ringraziarla”. Pensavo fosse uno scherzo di Cruciani”.

Nel 1992, mentre seguiva la fase iniziale dell’assedio di Sarajevo, Capuozzo salvò un neonato di nove mesi rimasto mutilato (amputazione gamba destra) e orfano di madre in seguito ad una bomba dell’esercito serbo. Il piccolo gli venne affidato dal padre affinché potesse essere curato lontano dal fronte di guerra. Capuozzo riuscì a portarlo in Italia nascondendolo all’interno di un giubbotto antiproiettile. Il bambino bosniaco, Kemal Karic, venne poi curato a Udine e ospitato dalla famiglia Capuozzo fino all’età di 5 anni, prima di fare ritorno a Sarajevo. “Noi abbiamo deciso di portare via il piccolo – raccontò Capuozzo, così come ricordato dal Messaggero Veneto – e per attraversare i vari posti di blocco, si decise di nasconderlo, avvolgendolo, in un giubbotto anti-proiettile. Pioveva molto a Sarajevo quando siamo partiti, i miliziani serbi non hanno potuto vedere all’interno della vettura. Un giornalista del New York Times ci precedeva ai posti di blocco, tenendosi in contatto con noi attraverso un telefono satellitare”.

Nel 2022 ha collaborato per diversi mesi con il Riformista, occupandosi del conflitto in Ucraina e inviandoci contribuiti video preziosi. A chi lo accusava di essere filo-putiniano, replicava: “Non ho bandiere, ho delle convinzioni e delle passioni civili, non mi batto in favore della destra o della sinistra. A chi mi dice che sono filo-putiniano, rispondo che io sono filo-me stesso”.

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Ciro Cuozzo