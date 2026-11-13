Caro Toni, con te si oscura un pezzetto importante del mio cuore. Senza enfasi, è così. Ci siamo apprezzati e aiutati nel passato, remoto e prossimo, e nel presente. Abbiamo amato e stimato le stesse persone, ti voglio bene e tu ci lasci con una velocità che mi ha fatto restare senza fiato. Troppo lungo ricordare tutto, mi limito all’anello di congiunzione che saldò un nostro passato comune con tanti amici che oggi ti piangono alla nuova avventura che ci ha legato a Silvio. Pochi capiranno quanto fu grande e profonda l’esperienza dei viaggi insieme a Sarajevo, tra la vita, la morte e una incancellabile amicizia. Onore a te, anche per le tue lucide, terribili scelte. Sei un Gigante e ci racconteremo di più quando ci ritroveremo, oltre il marasma. Un grande abbraccio. Non sono molto forte a costruire lapidi ed evocare funerali, mi viene da piangere.

Straccio

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