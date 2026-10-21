Vorrei spiegare brevemente e in modo chiaro e semplice perché aderisco al movimento “Socialismo è libertà” all’interno della Federazione dei Riformatori lanciato da Claudio Signorile su queste pagine, rispondendo a tre domande. Ha senso la parola Socialismo nel mondo di oggi, dominato dal “tecnocapitalismo” digitale che vuole dominare la politica e svuotare la democrazia. Non è un cane morto?

Non vorrei esagerare parafrasando Rosa Luxemburg dicendo che siamo davanti al bivio “Socialismo o Barbarie”, ma chiunque ha sentito l’eco di quella frase nell’enciclica del Papa Leone XIV che parla di un’anima selvaggia insita nella natura del capitalismo. Ci sono voluti tutto il ‘900 e due guerre mondiali per mettergli le briglie. Le lotte operaie e contadine, i sindacati, la dottrina sociale della chiesa, il movimento socialista, il liberalismo sociale (che è cosa ben diversa dal liberismo), il welfare state, gli hanno costruito attorno una gabbia e l’hanno piegato a una funzione sociale. Oggi il capitalismo di questo nuovo secolo ha spezzato la gabbia e si erge come un Prometeo libero dalle catene e pronto a sfidare l’ira divina proclamandosi onnipotente. Se volessimo racchiudere il significato del socialismo in un solo termine io sceglierei Umanesimo Integrale mette al centro della società la persona umana con i suoi sacri diritti individuali e collettivi e gli altrettanto sacri suoi doveri di cittadino. E non è forse un caso che è negli Usa che la parola Socialismo, un tempo sinonimo di Comunismo Sovietico, torna di attualità come sinonimo di libertà mentre la destra di Trump si allea con Putin che di quell’imperialismo è il vero continuatore. O che in Francia con Glucksman il socialismo liberale sia l’unica speranza dei socialisti francesi.

La Seconda domanda è ma c’è bisogno un nuovo partitino dello zero virgola qualcosa?

Socialismo è libertà non è un partito, non avrà la struttura e neppure il modo di pensare verticale di un partito. Sarà un movimento Botton Up, con punti di organizzazione sul territorio e in rete, senza capi e capetti. Non vivo sulle nuvole, oggi la leadership è per forza di cose personalizzate, ma la “capocrazia” imperante è l’opposto della democrazia dell’alternanza. La destra ha nel suo Dna la verticalità del potere e del comando. Ma la sinistra? Elly Schlein, lo dico con rammarico, Invece di costruire una vera cultura della leadership attingendo alle culture di governo della sinistra socialista, laica e cattolica che erano alla base del Pd del Lingotto, si è costruita uno staff e una cerchia piena di custodi dell’ortodossia, un mix inquietante di settarismo dei peggiori gruppi degli anni ’70 e ispirazione talebana. Tutto ciò fa di Socialismo è Libertà uno spazio di critica in un sistema politico nel quale i partiti sono caserme e il dissenso è considerato un male da estirpare, perché conta solo la fedeltà al Capo.

La terza domanda: che ci fa uno come me, che ha una storia tutta di sinistra, in un movimento che vuole allearsi con Calenda?

Devo parlare brevemente della mia storia. Sono nato giornalisticamente e politicamente ne Il Manifesto, dove ho lavorato fino al 1992, poi sono stato direttore di Italia Radio, la radio del Pds, negli anni di tangentopoli, e sono stato consigliere comunale nella prima consiliatura di Rutelli, infine sono approdato come vicedirettore a Tmc e poi a La 7, senza più impegno politico diretto. Della cultura del manifesto, anche se ora la penso all’opposto del quotidiano comunista, penso di aver conservato il rifiuto del conformismo, la passione per le eresie e le minoranze. La sinistra critica di derivazione non comunista ortodossa è sempre stata come un fiume carsico ma vitale: l’eresia antisovietica del manifesto, le riforme di struttura di Riccardo Lombardi, il sindacalismo di Vittorio Foa, la nota aggiuntiva di Ugo La Malfa, il libertarismo di Marco Pannella, l’autonomismo di Bettino Craxi. Credo che queste culture politiche siano presenti dentro l’orizzonte politico di Azione e dei movimenti che aderiscono al suo progetto. Io credo in una Nuova Sinistra, opposta alla destra di Giorgia Meloni e che possa offrire un punto di riferimento per chi, a sinistra, cerca un’alternativa a un campo largo dominato dal massimalismo velleitario che lo rende incapace di una posizione netta sulle questioni cruciali come il sostegno militare a favore dell’Ucraina.

© Riproduzione riservata

Carmine Fotia