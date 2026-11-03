Il comandante recita il Padre Nostro, la giovane copilota grida che l’aereo sta per schiantarsi. Sono gli ultimi drammatici secondi del Learjet 60 precipitato domenica 1° novembre a Greenacres, in Florida, provocando la morte di tutte le nove persone a bordo, tra cui due bambini. Secondo quanto riportato dal sito americano VT, nelle registrazioni delle comunicazioni radio si sente il comandante Jeff Gregory, 55 anni, pronunciare una parte della preghiera cristiana mentre il velivolo precipita verso il suolo. Accanto a lui, la copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 anni, tenta disperatamente di comunicare con i controllori del traffico aereo.

Il jet privato, decollato da Austin, in Texas, era diretto alle Bahamas. Durante il volo l’equipaggio aveva segnalato formazione di ghiaccio e turbolenze moderate. Secondo la ricostruzione pubblicata dalla stampa americana, il velivolo sarebbe passato da 35mila piedi di quota all’impatto con il terreno in appena 76 secondi. Nelle ultime comunicazioni la copilota segnala una discesa incontrollata, con velocità verticali di migliaia di piedi al minuto, prima di annunciare che l’aereo sta per precipitare. La registrazione diffusa attraverso LiveATC conterrebbe anche la voce del comandante mentre recita il Padre Nostro in inglese. Si distinguerebbe il passaggio «Who art in heaven, hallowed be thy name», corrispondente alle parole «che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome». La copilota continua intanto a chiedere aiuto. Secondo VT, tra le ultime parole udibili dalla cabina compare anche la frase «Non abbiamo più tempo».

Le autorità americane hanno identificato tra le vittime l’imprenditore Adam Robinson, 44 anni, la moglie Helen Sharp, i figli Emma, quattro anni, e Charlie, due, la tata Anita Maria Apellido Cetina e due amiche della famiglia, Rachael Reed e Charmi Fehr. Nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Non risultano altre vittime a terra, nonostante la violenza dell’impatto e l’evacuazione precauzionale di centinaia di residenti. La copilota Nathalia Filgueiras era diventata nota nel 2023 per aver conseguito il brevetto di pilota privato a soli 17 anni, prima ancora della patente automobilistica. Il National Transportation Safety Board sta indagando sulle cause dell’incidente. La formazione di ghiaccio durante il volo è uno degli elementi al centro degli accertamenti, ma non è stata ancora individuata una causa definitiva della perdita di controllo.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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