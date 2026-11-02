Un jet privato che perde improvvisamente quota, precipita quasi in verticale e si schianta al suolo trasformandosi in una palla di fuoco. Nove persone sono morte così domenica 1° novembre in Florida, quando un Learjet 60 diretto alle Bahamas è precipitato nella contea di Palm Beach, vicino a una zona residenziale di Greenacres. L’aereo era decollato da Austin, in Texas, e stava attraversando condizioni meteorologiche difficili quando l’equipaggio ha segnalato problemi di ghiaccio e turbolenze. Le ultime comunicazioni radio raccontano una discesa incontrollata, conclusa con l’impatto e una violenta esplosione. Le autorità americane hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente, mentre sui social si moltiplicano le ipotesi sull’identità della donna la cui voce si sente nelle registrazioni dalla cabina di pilotaggio. Nessuna identificazione ufficiale dei membri dell’equipaggio è stata ancora comunicata.

Il velivolo, un Learjet 60 immatricolato N722BD e costruito nel 2004, era partito dall’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom ed era diretto a North Eleuthera, nelle Bahamas. Secondo i dati di tracciamento aereo e le comunicazioni con i controllori di volo, durante la traversata l’equipaggio aveva segnalato la presenza di ghiaccio, turbolenza moderata e precipitazioni. Era stata quindi richiesta l’autorizzazione a salire fino a 37mila piedi, circa 11.300 metri, per cercare condizioni atmosferiche migliori. Poco dopo, però, l’aereo ha cominciato a perdere quota a una velocità impressionante. Nelle registrazioni radio diffuse dopo l’incidente si sente l’equipaggio dichiarare l’emergenza e comunicare una discesa di migliaia di piedi al minuto. La velocità verticale avrebbe raggiunto, secondo i dati pubblicati da Flightradar24, oltre 32mila piedi al minuto, equivalenti a circa 160 metri al secondo. In una delle ultime comunicazioni dalla cabina viene annunciato che l’aereo sta per schiantarsi. Il contatto si interrompe poco prima dell’impatto. Le immagini riprese da alcune telecamere mostrano il velivolo precipitare con una traiettoria estremamente ripida e colpire il terreno vicino a Military Trail, provocando un’esplosione.

Lo schianto ha aperto un cratere nell’asfalto e disseminato rottami nell’area circostante. Circa 600 residenti sono stati evacuati dalle abitazioni vicine, mentre le autorità hanno predisposto centri di accoglienza temporanei. Non sono state segnalate vittime tra le persone a terra. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha descritto la violenza dell’impatto paragonando la caduta dell’aereo a quella di un missile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e investigatori federali, impegnati nel recupero dei resti del velivolo e nella ricostruzione degli ultimi minuti di volo. Un secondo interrogativo riguarda l’identità della donna che si sente parlare con i controllori di volo. Come riferisce il Times of India, nelle ore successive alla tragedia sono circolati sui social i nomi di Alexandra Dudgeon e Nathalia Filgueiras, entrambe associate al mondo dell’aviazione. Dudgeon, indicata da alcuni utenti come pilota di Learjet 60, sarebbe stata collegata all’aereo attraverso un profilo professionale e alcune fotografie. La donna avrebbe però smentito pubblicamente il proprio coinvolgimento nell’incidente, dopo essere stata contattata da numerose persone.

Anche il nome di Nathalia Filgueiras è comparso nei post online. La giovane pilota della Florida era diventata nota nel 2023 per aver conseguito il brevetto di pilota privato a 17 anni, prima ancora di ottenere la patente automobilistica. All’epoca frequentava la West Boca Raton High School e aveva accumulato 88 ore di volo grazie a un programma di formazione aeronautica. Aveva raccontato di voler diventare pilota commerciale o lavorare nell’aviazione privata. Non esistono tuttavia conferme che fosse a bordo del Learjet precipitato. Le autorità non hanno identificato ufficialmente né lei né Dudgeon tra le vittime, e i nomi diffusi sui social non costituiscono elementi verificati. La Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno esaminando le condizioni meteorologiche, le comunicazioni radio, i dati di volo e i resti dell’aereo. La presenza di ghiaccio e turbolenze è documentata dalle segnalazioni dell’equipaggio, ma non è stato ancora stabilito se questi fenomeni abbiano provocato la perdita di controllo. Gli investigatori dovranno verificare anche le condizioni tecniche del velivolo e la sequenza delle manovre compiute prima dello schianto. Restano dunque due questioni aperte: che cosa abbia determinato la discesa incontrollata del Learjet e chi fossero le nove persone a bordo. Le registrazioni degli ultimi istanti hanno alimentato l’attenzione internazionale, ma soltanto gli accertamenti federali potranno chiarire la dinamica dell’incidente e consentire l’identificazione ufficiale delle vittime.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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