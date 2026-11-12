Il merito, nella pubblica amministrazione, dovrebbe avere una misura riconoscibile: i risultati. È da qui che occorre partire per leggere il lavoro di Fiammetta Salmoni alla guida dell’Agenzia Industrie Difesa, mentre si avvicina la conclusione dell’incarico triennale conferitole nel dicembre 2023. La questione della continuità assume un rilievo industriale preciso: il Piano 2025-2027 supera l’orizzonte del mandato e richiede capacità di esecuzione, responsabilità riconoscibili e una programmazione che accompagni gli investimenti fino al loro compimento.

Il consuntivo al 30 settembre 2026 offre una base concreta alla discussione. Nei primi nove mesi l’Agenzia registra 37,62 milioni di euro di utile netto, un risultato operativo di 35,45 milioni e un valore della produzione di 109,5 milioni. Sono grandezze diverse, da leggere ciascuna per ciò che rappresenta, ma convergono nel descrivere una gestione economicamente solida. L’obiettivo indicato per la chiusura dell’anno è un utile di circa 41 milioni: una previsione, dunque, che dovrà trovare conferma nel bilancio finale. La forza politica di questi numeri consiste nella domanda che pongono al governo: quale criterio deve orientare la scelta dei vertici di un’industria pubblica strategica? Se contano l’efficienza, la tutela del patrimonio dello Stato e la capacità di rendere produttivi gli stabilimenti, il lavoro svolto da Salmoni merita una valutazione fondata sui documenti. La continuità può diventare una scelta di politica industriale quando permette di completare programmi avviati e di verificarne fino in fondo gli effetti. Trasparenza e legalità sono parte di questo ragionamento. In un settore attraversato da interessi economici rilevanti, la qualità della gestione si misura anche nella chiarezza delle procedure, nella tracciabilità delle decisioni e nell’equilibrio dei rapporti con i partner privati. Difendere l’interesse pubblico significa pretendere che ogni collaborazione produca benefici verificabili per l’Agenzia. La revisione delle condizioni contrattuali, quando necessaria e sostenuta dai presupposti richiesti, appartiene a questa responsabilità amministrativa.

La posizione finanziaria rafforza il quadro, ma richiede una lettura accurata. Le disponibilità liquide ammontano a 505,44 milioni di euro. Una parte rilevante è costituita da depositi dedicati agli accordi tra governi: 171,17 milioni per l’Austria, 106,81 milioni per la Slovenia e 14,82 milioni per il Montenegro. Sono risorse collegate a impegni specifici, che non possono essere assimilate a utili o a denaro liberamente spendibile. Proprio la loro consistenza rende decisivi controllo, rendicontazione e puntualità nell’esecuzione dei programmi. L’Agenzia conserva inoltre una forte funzione di servizio verso lo Stato: secondo il quadro gestionale, circa l’80 per cento del volume d’affari fa riferimento al mercato istituzionale, mentre il restante 20 per cento riguarda quello esterno. La crescita internazionale deve quindi accompagnarsi al rafforzamento della missione pubblica. Per AID, autonomia industriale significa preservare capacità produttive, competenze e infrastrutture che assumono un valore particolare quando le crisi rendono più fragili le catene di approvvigionamento. Dietro i conti lavorano 844 persone, compreso il personale militare comandato, secondo la consistenza registrata a settembre. È un patrimonio professionale distribuito fra attività differenti: munizionamento, propellenti, manutenzioni navali, cordami, farmaceutica e conservazione digitale. Il consuntivo riferisce anche di relazioni sindacali rafforzate dalla direzione generale. La qualità del confronto con i lavoratori rappresenta una condizione concreta per sostenere la trasformazione produttiva e accompagnare il ricambio delle competenze.

La dimensione estera ha trovato un passaggio significativo nella partecipazione a “Road to URC26”, svoltosi il 26 e 27 aprile a Rzeszów, in Polonia. L’iniziativa, dedicata alla ricostruzione dell’Ucraina e alla sicurezza europea, ha coinvolto AID nel confronto con istituzioni e imprese. Per l’Italia significa valorizzare capacità industriali e tecnologiche nei futuri programmi di cooperazione. La presenza a questi tavoli apre opportunità; trasformarle in progetti sostenibili sarà la prova successiva, da misurare su accordi, attività e risultati. Il tema delle nomine torna così alla sua sostanza. Il caso Anac, con il ritiro della disponibilità di Trifone Altieri dopo le polemiche sulla designazione, ha riacceso il confronto sui criteri di selezione. Per Salmoni il giudizio deve partire dal lavoro svolto e dagli obiettivi ancora da completare. Giorgia Meloni e il governo hanno l’occasione di dare un segnale leggibile: riconoscere competenza e risultati, motivando le proprie scelte. Una donna al vertice dell’industria pubblica della difesa merita di essere valutata per ciò che ha costruito. I numeri rendono questa richiesta particolarmente concreta. È una prova di credibilità.

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Maurizio Pizzuto