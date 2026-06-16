Serata di sangue a Napoli con un morto ammazzato e tre feriti in due diversi e, per ora, non collegati episodi malavitosi. L’agguato è avvenuto intorno alle 22 martedì 16 giugno in una traversina di via Cesare Rosaroll, in pieno centro, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne già noto agli investigatori per la vicinanza al clan Contini, egemone nella zona. L’uomo è stato trovato, intorno alle 22, riverso a terra, sul ciglio del marciapiede.

Sul posto è intervenuta la polizia e i militari dell’Esercito in presidio a poca distanza. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della questura di Napoli, guidata dal primo dirigente Mario Grassia. Da una prima ricostruzione, Mauro è stato raggiunto da più proiettili mentre provava a scappare dai killer.

L’agguato è avvenuto mentre in strada erano presenti decine di persone, complice anche il periodo estivo e la concomitanza delle partite dei Mondiali di calcio in corso in Messico, Stati Uniti e Canada. Molte erano radunate all’esterno di un centro scommesse per vedere la sfida tra Francia e Senegal. Al vaglio dela polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per provare ad avere maggiori dettagli su quello che sembra essere un agguato di chiaro stampo camorristico.

Sempre in serata a pochi chilometri di distanza, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale della città, tre persone sono rimaste ferite sempre da colpi d’arma da fuoco.

Redazione

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Ciro Cuozzo