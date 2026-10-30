Agguato di camorra nella zona dei Monti Lattari dove nella tarda mattinata di venerdì 30 ottobre è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Francesco Di Martino (nella foto a sinistra), 65 anni, considerato il reggente dell’omonimo clan. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Gesinella, nel comune di Pimonte, dove è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo, raggiunto da diversi proiettili.

Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che ignoti abbiano esploso colpi d’arma da fuoco calibro 12 nei confronti della vittima che sarebbe stata sorpresa nella stalla mentre stava verosimilmente dando da mangiare agli animali.

Uccisi i due boss in pochi mesi

Indagini in corso, con i carabinieri che stanno effettuando i rilievi sul posto. L’omicidio rientra nello scontro camorristico presente nei comuni dei Monti Lattari (Gragnano, Pimonte e Agerola) ed è avvenuto a quasi due mesi di distanza da un altro omicidio eccellente, quello di Raffaele Afeltra, 68 anni, ucciso il 30 agosto scorso a colpi di fucile mentre si trovava in auto, una vecchia Fiat Panda, in compagnia del genero (risparmiato da chi è entrato in azione).

Omicidio Di Martino: cosa sta succedendo nel clan

Due omicidi eccellenti, in sostanza i due vecchi reggenti, avvenuti all’interno del clan Di Martino-Afeltra, egemone nella zona e dedito soprattutto allo spaccio di droga e alle estorsioni. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, sia quella dello scontro interno al clan (con questo omicidio che potrebbe essere considerato una risposta a quello di Afeltra o addirittura l’epurazione della ‘vecchia guardia’) sia la pista che porta ad una organizzazione camorristica rivale in ascesa.

Di Martino nel luglio 2022 era stato arrestato nell’ambito del blitz denominato Green Life, e in casa sua a Pimonte durante le perquisizioni venne trovata una pistola Sphinx calibro 380, 32 proiettili dello stesso calibro e 4 proiettili calibro 9. La pistola, risultata rubata, era pronta all’uso con colpo in canna e altri sette proiettili nel caricatore.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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