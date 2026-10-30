Saltano gli equilibri nella zona dei Monti Lattari
Agguato a Pimonte, ucciso il boss Francesco Di Martino: era in stalla a dare da mangiare agli animali. In 60 giorni ammazzati i due vertici del clan: Afeltra giustiziato davanti al genero
Agguato di camorra nella zona dei Monti Lattari dove nella tarda mattinata di venerdì 30 ottobre è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Francesco Di Martino (nella foto a sinistra), 65 anni, considerato il reggente dell’omonimo clan. I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Gesinella, nel comune di Pimonte, dove è stato rinvenuto il cadavere dell’uomo, raggiunto da diversi proiettili.
Dai primi accertamenti dei carabinieri pare che ignoti abbiano esploso colpi d’arma da fuoco calibro 12 nei confronti della vittima che sarebbe stata sorpresa nella stalla mentre stava verosimilmente dando da mangiare agli animali.
Uccisi i due boss in pochi mesi
Indagini in corso, con i carabinieri che stanno effettuando i rilievi sul posto. L’omicidio rientra nello scontro camorristico presente nei comuni dei Monti Lattari (Gragnano, Pimonte e Agerola) ed è avvenuto a quasi due mesi di distanza da un altro omicidio eccellente, quello di Raffaele Afeltra, 68 anni, ucciso il 30 agosto scorso a colpi di fucile mentre si trovava in auto, una vecchia Fiat Panda, in compagnia del genero (risparmiato da chi è entrato in azione).
Omicidio Di Martino: cosa sta succedendo nel clan
Due omicidi eccellenti, in sostanza i due vecchi reggenti, avvenuti all’interno del clan Di Martino-Afeltra, egemone nella zona e dedito soprattutto allo spaccio di droga e alle estorsioni. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, sia quella dello scontro interno al clan (con questo omicidio che potrebbe essere considerato una risposta a quello di Afeltra o addirittura l’epurazione della ‘vecchia guardia’) sia la pista che porta ad una organizzazione camorristica rivale in ascesa.
Di Martino nel luglio 2022 era stato arrestato nell’ambito del blitz denominato Green Life, e in casa sua a Pimonte durante le perquisizioni venne trovata una pistola Sphinx calibro 380, 32 proiettili dello stesso calibro e 4 proiettili calibro 9. La pistola, risultata rubata, era pronta all’uso con colpo in canna e altri sette proiettili nel caricatore.
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