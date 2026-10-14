Con una risoluzione sostenuta dai Popolari e Patrioti, il Parlamento europeo ha chiesto al Consiglio UE di mettere al bando le organizzazioni legate ai Fratelli Musulmani. Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega, da anni impegnata nel contrasto all’Islam radicale, e per questo sotto scorta, è stata una delle principali promotrici.

Perché questo voto rappresenta un passaggio cruciale per le democrazie europee?

«Perché ne va del futuro dell’Occidente, delle nostre libertà conquistate con sacrificio, sangue e vite dai nostri padri. La Fratellanza è un’organizzazione fondamentalista radicata nei Paesi islamici (Hamas nasce proprio come costola della Fratellanza, per capirci) e ormai da tempo anche in Europa, il cui obiettivo è sovvertire la nostra democrazia per trasformarla in una teocrazia dove far vigere la Sharia, applicando la strategia ideologica dell’islam politico. Ed è proprio quello che l’UE ha subito: una guerra di conquista in nome di Allah. E quando c’è qualcuno che vuole sovvertire l’ordine costituito del tuo Stato, beh, questo si chiama terrorismo. Adesso la Fratellanza verrà inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche e dovranno essere prese contromisure per bloccare l’islamismo in ogni sua forma».

Al di là del valore politico, che cosa cambia concretamente?

«Partiti islamici, candidati che cercano voti in nome di Allah nelle liste del PD, finanziamenti dal Qatar attraverso la Fratellanza per costruire succursali delle teocrazie islamiche dove indottrinare i fedeli fin da piccoli alla Sharia. Per non parlare del denaro pubblico dell’UE incassato dalle organizzazioni satelliti della Fratellanza, dove l’Europa ha persino sovvenzionato organizzazioni che vogliono annientarla».

In alcuni Paesi europei il radicamento dell’Islam politico appare ormai profondo. Si può ancora contrastare?

«Ci sono quartieri in Francia e in Belgio, dove ormai lo Stato ha perso il controllo. È tardi, ma si può ancora intervenire. Ma basta perdere tempo: oggi chi continua a minimizzare, per ideologia o interesse elettorale, sta facendo del male a quell’Europa che tanto dichiara di voler difendere e si sta rendendo complice del graduale sgretolamento dei nostri diritti, sostituiti dalle regole liberticide dell’islamismo radicale».

Il caso del tribunale islamico di Padova ha suscitato molta preoccupazione. Ma nuove leggi bastano per impedire la nascita di società parallele?

«Il caso di Padova preoccupa perché non è altro che l’ennesima dimostrazione di quello che dicevamo e infatti certa sinistra è subito corsa a difenderlo. È proprio questo che vogliono: si presentano in giacca e cravatta, mostrano il volto buono, pulito, usano quella che chiamo la tecnica del “doppio discorso” per normalizzare e “legalizzare” la Sharia nel nostro Paese. Ed è proprio così che si insinuano nelle nostre istituzioni per conquistarle dall’interno. Quello che abbiamo fatto in UE è un primo, fondamentale passo. Il vento è cambiato e l’hanno capito persino i colleghi dei Popolari. Ora ci ascoltino di più anche a Roma, dove abbiamo già presentato le proposte della Lega, a partire dalla regolamentazione delle confessioni prive di intesa, per fermare la diffusione del fanatismo nel nostro Paese».

Sul divieto di burqa e niqab nelle scuole si è acceso lo scontro. Ma forse avrebbe più senso estenderlo, come in diversi paesi europei, a tutti i luoghi pubblici?

«La prima delle nostre proposte è proprio questa: vietare la copertura integrale del volto in tutti i luoghi pubblici. Serve modificare la vecchia legge antiterrorismo che prevedeva un “salvo giustificato motivo”, poi interpretato dai giudici fino a ricomprendervi motivi culturali e religiosi. Ma dico che nessun motivo culturale o religioso può giustificare l’annullamento della dignità di una donna e condannarla per sempre all’isolamento sociale. La sovversione delle nostre leggi passa pure da qui, dalla cancellazione dei diritti delle donne e se vogliamo difendere la nostra democrazia dobbiamo intervenire immediatamente».

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Domenico Petrolo