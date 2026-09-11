Paolo Messa, fondatore di Formiche, è da sempre impegnato sul fronte delle relazioni transatlantiche. Oggi vive e lavora a Washington, dove è Senior Advisor della National Italian American Foundation e Nonresident Senior Fellow dell’Atlantic Council. Ha maturato una lunga esperienza tra informazione, istituzioni e politica internazionale, osservando da vicino il rapporto tra Italia, Europa e Stati Uniti. È una prospettiva preziosa per leggere un Occidente attraversato da crisi profonde, ma anche da una capacità di reazione che il racconto del declino tende troppo spesso a rimuovere. Ed è proprio questa la tesi del suo nuovo libro, L’Occidente è vivo. W l’Occidente, pubblicato da Rubbettino. Venticinque anni sono un periodo giusto per maturare: quello che abbiamo visto con le Torri Gemelle nel 2001 dovrebbe oggi far parte di quel patrimonio immateriale che chiamiamo conquista di civiltà. L’aggressione del terrorismo islamico ai simboli della libertà democratica dovrebbe essere un fondamento condiviso.

Eppure non è così. E proprio per questo il libro di Paolo Messa arriva nel momento giusto. Non perché abbia bisogno di convincerci che tutto vada bene. Al contrario. Va letto perché ci ricorda che una civiltà capace di mettere continuamente in discussione se stessa non è necessariamente una civiltà malata. Può essere una civiltà viva. Messa parte da una constatazione semplice e scomoda: il racconto del declino occidentale è diventato esso stesso una forma di conformismo. L’Occidente viene descritto come stanco, colpevole, incapace di reagire. Il libro non nega le crisi. Le prende sul serio, ma rifiuta l’idea che siano una sentenza definitiva. Un altro pregio è l’agilità. È una lettura rapida, limpida, che ha il merito di condensare in poco più di cento pagine ciò che molti affidano a tomi interi, spesso senza riuscire a renderlo altrettanto chiaro. Messa non semplifica la complessità: la attraversa con una scrittura essenziale e restituisce al lettore una mappa per orientarsi nel presente.

La sua tesi non è dunque un ingenuo elogio dell’Occidente. È qualcosa di più ambizioso: dimostrare che una civiltà libera può criticare se stessa senza per questo decretare la propria fine. L’autocritica è una risorsa, finché non diventa autodistruzione. Messa richiama il pensiero di Roger Scruton: «Non dobbiamo disperare della civiltà occidentale… Stiamo parlando di qualcosa di aperto, generoso e creativo, qualcosa che si chiama civiltà». A noi ha evocato Alain Finkielkraut, quando parlava di «un nichilismo sorridente, il nichilismo del tutto uguale». Una formula che descrive bene la tentazione di considerare intercambiabili culture, valori e sistemi politici, fino a trasformare ogni distinzione in una colpa. Il libro di Messa non è nostalgia. È un invito a tornare a parlare dell’Occidente senza complessi di inferiorità. A riconoscerne i limiti senza cancellarne i meriti. A difendere pluralismo, Stato di diritto, libertà individuale e democrazia come conquiste concrete. L’Occidente non ha bisogno di chiedere scusa per ogni cosa che è. Ha bisogno di sapere che cosa vuole continuare a essere. È qui che il libro diventa quasi un manifesto: non smettere di interrogarsi, ma smettere di confondere l’autocritica con l’autodistruzione.

Per questo L’Occidente è vivo. W l’Occidente va letto. E va letto con particolare attenzione oggi, dopo i 25 anni da quel tragico 11 settembre che ha segnato uno spartiacque tra il prima e il dopo. Va letto non soltanto da chi difende l’Occidente, ma soprattutto da chi lo considera già morto. Va letto per capire il complesso presente, distinguere la realtà dalla propaganda del declino e recuperare una parola che abbiamo quasi smesso di pronunciare senza imbarazzo: fiducia. Non la fiducia cieca di chi non vede i problemi. La fiducia adulta di chi li vede e decide comunque di affrontarli. L’Occidente è vivo perché discute, si corregge, inventa e resiste. E perché, nonostante tutto, continua a credere che il futuro non sia già scritto.

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Eleonora Tiribocchi