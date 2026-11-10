Sarà il Senato della Repubblica ad ospitare, martedì 10 novembre 2026 alle ore 15:00, la seconda edizione del Premio Drago, il riconoscimento dedicato alle donne e agli uomini che, con passione, sacrificio e competenza, hanno fatto della propria professione una missione. L’appuntamento, organizzato su iniziativa del senatore Francesco Silvestro, si terrà nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72, a Roma, con la conferenza dal titolo “Eccellenze del nostro Paese – Premiamo l’impegno ed il merito”. Il Premio Drago nasce dalla convinzione che esistano persone che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono ogni giorno alla crescita del territorio, ispirando le nuove generazioni con il valore dell’impegno e della dedizione. Un riconoscimento che non celebra soltanto il successo, ma soprattutto le storie, i percorsi e i valori di chi rappresenta un modello da seguire e un motivo di orgoglio per le comunità di appartenenza.

Il programma

I lavori saranno moderati da Paolo Guarino, promotore del Premio Drago, giornalista e consulente aziendale. Dopo i saluti istituzionali del senatore Francesco Silvestro, presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali, la parola passerà ad Antonio Auricchio, presidente del Premio Drago e giornalista, che aprirà i lavori. A condurre la giornata sarà la conduttrice televisiva Diletta Acanfora. La consegna dei riconoscimenti sarà affidata a Cozmina Panante ed Emanuela Caiazza, imprenditrice e consigliere comunale di Arzano. Interverranno inoltre i rappresentanti delle categorie che incarnano le eccellenze del Paese. Il prestigio del Premio è rafforzato dalla cornice istituzionale in cui viene conferito. Pur essendo di recente istituzione, il Premio Drago si propone come un appuntamento autorevole, pensato per dare luce a eccellenze, percorsi professionali e modelli positivi che contribuiscono alla crescita dell’Italia. Perché dietro ogni grande risultato c’è sempre una storia che merita di essere raccontata e un esempio che merita di essere premiato. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Napolimetropoli.it e Studio Guarino – Fiscalità aziendale

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