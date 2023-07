Alain Elkann – scrittore, giornalista, intellettuale – scrive oggi un resoconto di un suo viaggio in treno – direzione Foggia, da Roma – su “la Repubblica”, quotidiano edito dal figlio John. Si tratta, all’apparenza, di un viaggio d’altri tempi: Elkann si autodescrive vestito di lino blu, in prima classe, su vettore Italo, intento a leggere una mazzetta di quotidiani blasonati – cita il Financial Times, tra gli altri – nonché una versione in lingua originale de “La ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, una rilettura immaginiamo. Con dovizia di particolari, Elkann spiega anche di avere con sé una cartelletta portadocumenti di cuoio, una stilografica, un quaderno. Legge Proust, ma in realtà c’è qualcosa del viaggio in Italia di Goethe in questa descrizione: siamo ai limiti del’ottocentesco, peccato per il caldo lancinante, altrimenti l’avremmo immaginato in compagnia della coppia Shelley, dell’amico Byron e di un altro John (Polidori), ma quello era il 1816, l’anno senza estate e qui di estate ne abbiamo una feroce.

Torniamo ad Elkann: l’idillio si spezza quando su Italo sale una torma di adolescenti… vestiti da adolescenti: braghe corte, cappellini da baseball. Ignorano Elkann (come osano?) e passano tutto il tempo a vociare di ragazze (alla ricerca della ragazza perduta) e di luoghi in cui incontrarle: uno di loro pare proponga di incontrarle al night, ma questa supponiamo sia una digressione poetica dell’autore, perché espressione troppo desueta in bocca ad un adolescente, armato, come Elkann descrive, di Iphone di ordinanza e relative cuffiette.

All’indignazione si somma altra indignazione: Elkann scopre che Cristo si ferma a Caserta e che per spaccare l’Appennino verso Foggia, venendo dalla Capitale, bisogna passare da Benevento.

Infine, il giudizio: “lanzichenecchi“. Elkann affibbia al gruppo di ragazzi questo epiteto. Li paragona, dunque, a soldati di ventura, mercenari, distruttori, responsabili del Sacco di Roma. Le colpe, in fondo, sono gli stessi: parlare a voce alta, parlare, per giunta, di calcio e ragazze, mostrare indifferenza verso un azzimato scrittore.

E qui casca l’asino: gli utenti social si rivoltano e “Alain Elkann” arriva in trend topic a ravvivare le bacheche Twitter.

Andrea Venanzoni rispolvera una scena di “Fantozzi” per commentare l’uso della parola “night“.

Il giornalista Sandro Gilioli ricorda i trascorsi giornalistici di Elkann.

Altri prendono in giro lo stupore per la linea ferroviaria non propriamente diretta.

E c’è chi paragona Elkann a un personaggio dei Simpson.

Insomma, la rete non può fare a meno di prendere in giro lo scritto di Elkann.

