C’è un paradosso politico che l’Europa continua a osservare con una certa indulgenza. L’Albania è governata da oltre un decennio da un partito che si definisce socialista, appartiene alla famiglia dei Socialisti europei e ha in Edi Rama uno dei suoi leader più riconoscibili nei Balcani. Eppure, guardando alle politiche adottate a Tirana, la distanza tra l’etichetta e il modello di governo diventa sempre più difficile da ignorare. Da oltre cento giorni, ogni sera, cittadini albanesi tornano in piazza. Il 12 settembre la protesta ha raggiunto il 105° giorno consecutivo, coinvolgendo anche parte della diaspora. Tutto è cominciato dalla contestazione di un grande progetto turistico nell’area di Zvërnec e della laguna di Narta, per poi allargarsi al rapporto tra politica e grandi interessi economici, alla gestione del territorio e, più in generale, a un sistema di potere percepito come sempre meno permeabile al dissenso.

Sarebbe però semplicistico leggere quelle piazze attraverso il consueto scontro tra Edi Rama e Sali Berisha. Tra gli slogan se ne è sentito uno particolarmente eloquente: «Rama in prigione, Berisha in prigione». Una parte della protesta sembra contestare non soltanto chi governa, ma un sistema politico che da anni fatica a produrre un’alternativa credibile. Ed è qui che emerge la contraddizione del socialismo di Rama. La socialdemocrazia europea ha costruito la propria identità sulla forza dei servizi pubblici, sulla redistribuzione, sulla tutela del lavoro e sulla capacità dello Stato di correggere gli squilibri del mercato. L’Albania di Rama ha invece fatto delle partnership pubblico-private, delle concessioni e dei grandi investimenti immobiliari uno dei motori della propria modernizzazione.

Il Paese è cambiato. Tirana è irriconoscibile rispetto a quindici anni fa, il turismo cresce, arrivano capitali e nuovi investimenti. Negarlo sarebbe intellettualmente disonesto. Ma proprio il successo di questa trasformazione rende inevitabile una domanda: chi beneficia della crescita e quali contrappesi accompagnano il crescente intreccio tra decisione pubblica e grandi interessi privati? Non è una questione di essere favorevoli o contrari al mercato. È, semmai, una questione liberale e garantista: quanto è trasparente la decisione pubblica? Quanto è forte la concorrenza? Quali strumenti possiede il cittadino quando un grande investimento entra in conflitto con l’ambiente, il territorio o l’interesse di una comunità? E quanto sono solide le istituzioni chiamate a porre limiti al potere politico?

Poi c’è il paradosso italiano. Mentre una parte consistente della sinistra europea contesta Giorgia Meloni sull’immigrazione e sull’esternalizzazione delle procedure di asilo, proprio un leader della famiglia socialista europea è diventato il partner indispensabile della premier italiana nel cosiddetto “modello Albania”. I centri di Shëngjin e Gjadër nascono dall’accordo tra Roma e Tirana. Si può discutere della legittimità e dell’efficacia di quel modello senza trasformare il confronto sull’immigrazione in una battaglia ideologica. Ma la contraddizione politica resta: Rama rivendica la propria appartenenza socialista in Europa e, contemporaneamente, offre alla destra italiana il terreno sul quale sperimentare una delle sue politiche migratorie più controverse. Eppure Rama continua a godere di un capitale politico considerevole nelle cancellerie europee. Non senza ragioni. L’Albania è saldamente filo-occidentale, membro della Nato, allineata alla politica estera europea e determinata a proseguire il percorso di adesione all’Unione. In una regione complessa, Rama garantisce stabilità e prevedibilità.

Ma è proprio qui che l’Europa dovrebbe evitare un errore già visto nei Balcani: confondere la stabilità con la qualità della democrazia. Forse, allora, la vera domanda non è neppure se Rama sia davvero socialista. È se un governo possa definirsi progressista quando la modernizzazione economica procede più rapidamente dei contrappesi democratici chiamati a governarla. Perché essere europei non significa soltanto stare dalla parte giusta della geopolitica. Significa accettare che anche il potere che vince le elezioni abbia dei limiti.

Eriseld Zeneli

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