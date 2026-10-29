Alice Campagna, 22 anni, è un’enfant prodige del dibattito pubblico. Con migliaia di seguaci sui social e una spiccata propensione al confronto politico, riesce a tener testa ai veterani e ai guru della comunicazione di sinistra. Con lei abbiamo parlato dei giovani e dell’attuale clima di protesta.

È d’accordo con chi sostiene che i giovani vadano compresi?

«Questi non sono “i giovani”. La rabbia non si comprende quando si lancia un sanpietrino in faccia a un poliziotto che guadagna 1.200 euro al mese ed è lì per difendere lo Stato e i cittadini. La sinistra – e lo abbiamo visto con le dichiarazioni di Pacini (Pd, Milano ndr.) – confonde i giovani con i centri sociali. I giovani veri studiano, lavorano, chiedono merito. Chi sfascia le vetrine con le scarpe firmate e l’ultimo iPhone in mano non è il futuro del Paese: è solo un delinquente protetto dai cattivi maestri della sinistra».

Pacini ha espresso solidarietà ai manifestanti…

«Ha detto che i danni si riparano. È uno schiaffo in faccia a chi lavora. Confcommercio Milano stima oltre 700mila euro di danni in sole 48 ore: vorrei chiedere se li paga lui o la sinistra».

Molti parlano di rabbia giovanile.

«È la dimostrazione che a questa sinistra non importa nulla del carovita né dei cittadini: interessa solo il caos. Dati alla mano, su 271 fermati il 18 ottobre, 220 sono minorenni. Qualcuno mi spieghi cosa c’entra il carovita con ragazzini di 15 anni: quale caro carburante stanno affrontando? Quando sento dire in TV che la violenza deriva dal carovita, si sposta il focus. Ogni giorno questo governo cerca di raschiare il fondo del barile per trovare risorse, a fronte di dinamiche internazionali complesse».

I manifestanti sostengono di avere un focus chiaro.

«Non c’è alcun focus. Sono scese in piazza persone con 18 motivazioni diverse, dalle bandiere della Palestina a quelle della Corea del Nord. Sui 5mila partecipanti stimati dalla Questura a Milano, circa 2mila erano minorenni. Non si tratta di rabbia da comprendere, né di lotta proletaria: parlare di lotta proletaria è un insulto a chi lavora davvero senza torcere un capello a nessuno».

Come giudica la comunicazione della sinistra?

«È una strumentalizzazione cattiva che ignora centinaia di commercianti costretti a pagare i danni e persone rimaste barricate per ore nei negozi, terrorizzate. Difendere i delinquenti è inaccettabile. Ciò a cui abbiamo assistito non è colpa del carovita o della destra».

Di chi è la colpa?

«È la conseguenza diretta di una sinistra che negli anni ha portato avanti una giustificazione sociale, delegittimando perennemente le forze dell’ordine e gridando a un fascismo fantasma per alimentare odio verso l’avversario e soffocare la democrazia».

E per quanto riguarda le rivendicazioni sull’istruzione?

«Si cela un’ignoranza politicamente calcolata. Nessuno dice a questi ragazzi che il governo ha investito sull’istruzione. I dati del MIUR mostrano che la dispersione scolastica è scesa al 7,3%, in forte calo rispetto ai governi precedenti e sotto il target europeo con cinque anni di anticipo. Purtroppo, chi va in TV a rappresentare i giovani spara numeri falsi e dimostra di non conoscere la realtà dei fatti».

Tornando agli studenti…

«Il problema di fondo è che si parla sempre di diritti e mai di doveri: un Paese cresce solo se questi due elementi avanzano insieme. Chi ha fatto credere ai giovani che tutto sia dovuto e facile mente. La vita richiede sacrifici e, piaccia o no, bisogna fare i conti con la realtà, anche se si deve partire dalle periferie».

Riguardo ai giovani, ha aderito all’iniziativa “Giovani Dentro” di Yari Russo?

«Pur rappresentando un elettore su cinque, i giovani sono sottorappresentati. Senza rinunciare all’esperienza, serve un cambio di paradigma basato su merito e preparazione, per dare voce a chi oggi non si sente rappresentato».

Del resto il futuro è nei giovani

«Se blocchi i giovani, blocchi il futuro, ma blocchi anche il presente. E allora, il principio di questa iniziativa è un altro: l’età non deve essere un criterio di bocciatura. Il merito è l’unico criterio».

Quindi è contro le quote rosa?

«Lo dico da sempre: mi sento offesa, sviliscono il talento delle donne».

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro