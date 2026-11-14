Le dichiarazioni
Alice Campagna: “Quando parlano ai ragazzi, dovrebbero dire loro cosa gli hanno lasciato da pagare”
«Sono settimane che parliamo di proteste, di giovani, di scuola, ma senza mai dire ai ragazzi la verità». Alice Campagna non usa mezzi termini e pone subito l’accento su un ribaltamento della realtà a fini politici. «L’opposizione – dice – continua a strumentalizzare le difficoltà e le emozioni dei più giovani per portare acqua al proprio mulino. E li strumentalizza quando nasconde i fatti reali, non propone alternative e alimenta l’insofferenza». Sui fondi destinati alla Difesa, ad esempio, «vengono inculcate informazioni parziali o false».
Il campo largo ha ufficializzato che il “reddito di cittadinanza 2.0” farà parte del programma. «Un semplice acchiappavoti facendo leva sui problemi dei cittadini. Trovo intollerabili l’arroganza e la presa in giro, e il campo largo riesce perfettamente in entrambe». L’arroganza sta nel rivendicare una misura fallimentare senza ammetterne i disastri. I numeri parlano chiaro, e dopo cinque anni non hanno imparato la lezione. «Il reddito ci è costato oltre 34 miliardi di euro, creando zero lavoro, aumentando il sommerso, lasciando migliaia di navigator senza impiego e mancando le famiglie povere». A ciò si aggiungono le truffe: i numeri dell’Inps dovrebbero allarmare. «Un miliardo e 710 milioni di euro sono finiti a chi non ne aveva diritto, e lo Stato ne ha recuperati appena 250 milioni». Dati che Conte e soci non citano mai. «Qui c’è la presa in giro di chi non porta questi dati nelle piazze in cui dice di voler difendere lavoratori e studenti, riproponendo la stessa ricetta».
Un punto di cui poco si parla è quello dei debiti generati che ricadranno sui giovani: «Quando parlano ai ragazzi, dovrebbero dire loro cosa gli hanno lasciato da pagare tra reddito, Superbonus 110%, gestione della pandemia e una serie di scelte e di “no” portati avanti». E, in merito alle parole di Patuanelli, secondo cui si vogliono fornire «gli strumenti per riqualificarti», aggiunge: «Esattamente la stessa promessa del 2019. Poi giustificano tutto dicendo “hai perso il lavoro a causa dell’Intelligenza Artificiale”. Non si va mai alla radice, rispondendo solo con una pioggia di debito pubblico invece di investire seriamente sul lavoro».
Come definirebbe tutto ciò? «Il capolavoro dell’assistenzialismo: mentre il mondo corre, il campo largo vuole tenere l’Italia ferma». Nessuno è contro gli aiuti a chi ne ha bisogno. «Ma i cittadini non sono cavie e i giovani non sono pedine da illudere o da convincere che restare sul divano convenga più che rimboccarsi le maniche. E il reddito ha generato esattamente questo». «Perché non si parla mai di produttività, di merito, di lavoro, di investimenti, di ricerca e di riduzione delle tasse per le imprese che assumono? È da lì che passa il futuro, non dall’assistenzialismo. I soldi promessi oggi sono debiti triplicati domani per le prossime generazioni».
© Riproduzione riservata