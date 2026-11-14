«Sono settimane che parliamo di proteste, di giovani, di scuola, ma senza mai dire ai ragazzi la verità». Alice Campagna non usa mezzi termini e pone subito l’accento su un ribaltamento della realtà a fini politici. «L’opposizione – dice – continua a strumentalizzare le difficoltà e le emozioni dei più giovani per portare acqua al proprio mulino. E li strumentalizza quando nasconde i fatti reali, non propone alternative e alimenta l’insofferenza». Sui fondi destinati alla Difesa, ad esempio, «vengono inculcate informazioni parziali o false».

Il campo largo ha ufficializzato che il “reddito di cittadinanza 2.0” farà parte del programma. «Un semplice acchiappavoti facendo leva sui problemi dei cittadini. Trovo intollerabili l’arroganza e la presa in giro, e il campo largo riesce perfettamente in entrambe». L’arroganza sta nel rivendicare una misura fallimentare senza ammetterne i disastri. I numeri parlano chiaro, e dopo cinque anni non hanno imparato la lezione. «Il reddito ci è costato oltre 34 miliardi di euro, creando zero lavoro, aumentando il sommerso, lasciando migliaia di navigator senza impiego e mancando le famiglie povere». A ciò si aggiungono le truffe: i numeri dell’Inps dovrebbero allarmare. «Un miliardo e 710 milioni di euro sono finiti a chi non ne aveva diritto, e lo Stato ne ha recuperati appena 250 milioni». Dati che Conte e soci non citano mai. «Qui c’è la presa in giro di chi non porta questi dati nelle piazze in cui dice di voler difendere lavoratori e studenti, riproponendo la stessa ricetta».

Un punto di cui poco si parla è quello dei debiti generati che ricadranno sui giovani: «Quando parlano ai ragazzi, dovrebbero dire loro cosa gli hanno lasciato da pagare tra reddito, Superbonus 110%, gestione della pandemia e una serie di scelte e di “no” portati avanti». E, in merito alle parole di Patuanelli, secondo cui si vogliono fornire «gli strumenti per riqualificarti», aggiunge: «Esattamente la stessa promessa del 2019. Poi giustificano tutto dicendo “hai perso il lavoro a causa dell’Intelligenza Artificiale”. Non si va mai alla radice, rispondendo solo con una pioggia di debito pubblico invece di investire seriamente sul lavoro».

Come definirebbe tutto ciò? «Il capolavoro dell’assistenzialismo: mentre il mondo corre, il campo largo vuole tenere l’Italia ferma». Nessuno è contro gli aiuti a chi ne ha bisogno. «Ma i cittadini non sono cavie e i giovani non sono pedine da illudere o da convincere che restare sul divano convenga più che rimboccarsi le maniche. E il reddito ha generato esattamente questo». «Perché non si parla mai di produttività, di merito, di lavoro, di investimenti, di ricerca e di riduzione delle tasse per le imprese che assumono? È da lì che passa il futuro, non dall’assistenzialismo. I soldi promessi oggi sono debiti triplicati domani per le prossime generazioni».

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro