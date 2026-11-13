Il sovrano del Misoginistan continua a terrorizzare le scuole e a mettere a dura prova la politica. Anche ieri quasi 4mila scuole hanno ricevuto la minaccia da Andropov. Andando con ordine, la giornata politica di ieri è stata segnata da impegni cadenzati e da un protocollo, emesso dal governo, da seguire in caso di e-mail minacciose. «Non evacuate per una sola mail», è stato il dettato, ma qualche scuola ha evacuato comunque, prima dell’arrivo della nota di Palazzo Chigi.

Meloni ieri ha anche incontrato le opposizioni, le quali non hanno fatto mistero delle critiche nei confronti della premier. La presidente ha parlato di un colloquio «sicuramente franco», e ha anche aggiunto: «Abbiamo dato l’immagine necessaria in questo momento di una classe dirigente che sa mettere da parte le divisioni». Ma Elly Schlein ha puntualizzato: «Collaborazione sì, ma no a una delega in bianco. Bisogna far fronte a un tipo di minaccia nuova. Questo significa migliorare i sistemi di allerta e di informazione nelle infrastrutture pubbliche fondamentali, a partire proprio dalle scuole, ma non solo, bisogna rafforzare il coordinamento tra le strutture competenti sulla cybersicurezza e bisogna, senza dubbio, invertire i tagli sulla cybersicurezza ed anzi abbiamo proposto di spostare una parte di risorse previste per i sistemi d’arma proprio sulla cybersicurezza».

Anche Avs ha rilasciato dichiarazioni in merito: «Abbiamo posto alcune questioni, abbiamo chiesto, per esempio, perché c’è stato forse qualche ritardo o perché non si è riusciti ad intervenire sul tema delle email alle scuole, visto che quello di ieri non era il primo episodio in Italia». A Nicola Fratoianni si è aggiunto Angelo Bonelli: «Abbiamo chiesto di implementare le risorse per fermare gli attacchi hacker che non si fermano con i cannoni. Sono cose diverse. Ci saremmo aspettati dal governo qualche proposta». «Bisogna distinguere – ha aggiunto Giuseppe Conte, leader M5S – ciò che è accaduto ieri dagli attacchi informatici che prevedono penetrazioni nelle infrastrutture informatiche. Quella è guerra ibrida e abbiamo tanto da lavorare, dobbiamo coordinare tutte le azioni, cercare di avere una risposta unitaria. Questa è la sfida, mi sono permesso di sollecitare il governo a far presto» e ad attuare quanto prima i protocolli. Anche Italia Viva era presente. Matteo Renzi, infatti, ha sottolineato: «Più competenza, più serietà, meno amichetti nei posti che decidono e se la Meloni vorrà voltare pagina, noi ci saremo. Al momento bene il metodo, male il merito».

Il leader di Azione, Carlo Calenda, che si smarca dall’opposizione, ha puntualizzato: «Noi siamo sotto attacco. Dobbiamo essere pronti. A partire, ha confermato la premier, dallo scudo democratico». E ha descritto l’incontro di ieri come «concreto». Mentre Edoardo Ziello (FN), delegato da Vannacci, ha dichiarato: «Alla premier abbiamo ribadito che su tutte queste tematiche che stanno a cuore alla nazione, Futuro Nazionale ci sarà e invieremo sul punto le nostre proposte. Le famiglie italiane hanno pagato la mancata attuazione della linea Vannacci, ovvero investire per la sicurezza di nazioni straniere non risolve i problemi degli italiani».

Ora la palla passa ai Prefetti e ai dirigenti scolastici, i quali decideranno, basandosi sul protocollo (che stabilisce come una semplice e-mail massiva di allarme non giustifichi l’evacuazione degli edifici in assenza di elementi concreti di pericolo) se evacuare o meno. Il Prefetto può, comunque, disporre la liberazione dell’edificio in presenza di un rischio effettivo. Questa procedura è stata stilata dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr). Il «sovrano misogino» aveva chiesto le dimissioni di Meloni, pena lo scoppio della bomba, ma, forse, Mikhail Andropov (il sedicente hacker) ha fatto scoppiare la voglia nei nostri governanti di mettersi a tavolino e tutelare, davvero, l’interesse nazionale e lasciar perdere le beghe di partito. Forse…

© Riproduzione riservata

Christian Gaole