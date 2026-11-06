Basta una mail anonima per mobilitare artificieri, dirottare aerei e pesare sul bilancio delle compagnie per decine di migliaia di euro. La turbina dei falsi allarmi bomba sta rischiando di mettere in crisi l’intero settore aereo, costi, ritardi e ripercussione sui passeggeri. E mentre i governi europei e i funzionari aeroportuali vengono impegnati in uno stress test senza precedenti, le compagnie fanno già i conti.

Secondo Eurocontrol, il costo medio stimato per un cambio di rotta a medio raggio nel continente ha un costo tra i 55 mila e i 75 mila euro per singolo volo. Si conta il carburante supplementare, il consumo delle macchine e delle imposte di atterraggio d’emergenza negli scali non pianificati e anche dell’assistenza/riprotezione dei passeggeri a terra. La cifra sale facilmente a 150 mila euro per i voli intercontinentali o a lungo raggio.

E poi c’è il problema dei ritardi. Sempre secondo le stime basate dai parametri di Eurocontrol, che prende in considerazione anche gli effetti a catena sugli altri collegamenti, ogni minuto perso a ciascuno volo costa 2mila euro, costringe a riorganizzare programmi e ad assistere passeggeri. Per non parlare dell’intervento militare: il disturbo dell’Aeronautica italiana per un’ora di volo si quantifica in 75mila euro. Le cifre folli della guerra ibrida.

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Luca Frasacco