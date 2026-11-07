Venerdì il copione si è ripetuto e, al tempo stesso, è cambiato. Si è ripetuto nei cieli: nove voli in partenza o in arrivo a Praga, quattro aerei in sorvolo sulla Francia, nuove minacce a Copenaghen, un Wizz Air Praga-Roma dirottato su Venezia con 190 passeggeri fatti sbarcare, un Ryanair Lisbona-Roma ispezionato prima del decollo dopo una segnalazione giunta attraverso i canali di cooperazione internazionale di polizia. Caccia ungheresi hanno scortato tre aerei di linea e, secondo il ministro della Difesa di Budapest, la Nato ha disposto per la prima volta un pattugliamento aereo lungo il confine con la Romania. Nessun ordigno, da nessuna parte. Si è ampliato, invece, il bersaglio.

Gli allarmi bomba Dublino

A Dublino sono stati evacuati la sede della televisione pubblica RTÉ, gli uffici dell’Irish Independent, le radio Newstalk e Today FM, la rete Virgin Media. Una mail annunciava un’esplosione entro quarantacinque minuti. Messaggi analoghi, inviati a RTÉ e alla bulgara Nova TV, erano firmati da un sedicente “Mikhail Andropov” e intitolati “Messaggio all’Occidente”: presentavano gli allarmi come il preludio di una serie di attacchi contro i trasporti europei. Anche l’emittente britannica Sky ha riferito di aver ricevuto una minaccia. Il sindacato dei giornalisti irlandese ha parlato apertamente di un tentato attacco alla libertà di stampa.

Verso il vertice di Dublino

Il passaggio non è marginale. Colpire un aeroporto significa generare disagio; colpire una redazione significa interferire con il luogo in cui quel disagio viene raccontato e interpretato. Per oltre un’ora la programmazione di RTÉ è stata interrotta, mentre il premier Micheál Martin parlava di un’azione che appare coordinata. Il 12 novembre Dublino ospiterà il vertice della Comunità politica europea e, il giorno seguente, un Consiglio europeo informale: difficile considerare casuale la scelta del luogo. Altrettanto eloquente è il gioco delle firme. Le mail recapitate giovedì agli scali romani portavano il nome dei “Combattenti dello Stato Maschile”, ma il fondatore del movimento, Vladislav Pozdnyakov, sostiene che l’organizzazione non esiste più e non c’entra nulla. Ora compare un “Andropov”. Nessun governo ha attribuito formalmente la responsabilità e l’identità dei mittenti resta da accertare.

La guerra sotto soglia

La moltiplicazione di sigle contraddittorie, però, non è un difetto dell’operazione: ne è il metodo. È ciò che il ministro Crosetto ha definito guerra “sotto soglia”, condotta in modo da restare al di qua della soglia di attribuzione. Il ministro degli Esteri spagnolo Albares ha osservato che tanti episodi identici, con lo stesso modus operandi, non possono certamente essere una coincidenza. Tutto questo si inserisce in una sequenza che i governi europei conoscono bene: sabotaggi alle infrastrutture energetiche, droni sugli aeroporti, attacchi informatici alla grande distribuzione. Mosca respinge ogni coinvolgimento e lo stesso Tajani ammette che, per gli allarmi sui voli, prove non ce ne sono ancora: la prudenza nell’attribuzione è doverosa. Ma la prudenza nel giudizio non può tradursi in passività nella risposta. Ogni ondata rivela qualcosa: i tempi di reazione, le procedure, i punti in cui il sistema si inceppa. Chi la conduce impara, e a costi irrisori. Perfino la confusione dei bilanci, con cifre che oscillano da una fonte all’altra, fa parte dell’effetto cercato.

La strada per attacchi più complessi

La Commissione ha attivato il meccanismo europeo di scambio di informazioni, ricordando però che le indagini restano competenza degli Stati. È un primo passo, non una strategia. Servono un coordinamento investigativo stabile, capacità comuni di tracciamento delle comunicazioni, protocolli condivisi che riducano l’impatto degli allarmi senza abbassare la guardia, e una riflessione politica su quali costi far pagare a chi alimenta queste campagne. La cautela e il lasciar fare non hanno pagato: rischiano anzi di spianare la strada ad attacchi sempre più complessi e pericolosi. È tempo di cominciare a pensare seriamente a come rispondere.

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Paolo Crucianelli