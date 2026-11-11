Un’ondata di allarmi bomba ha interessato centinaia di scuole in Italia questa mattina, dopo che diversi istituti, da Milano a Roma, hanno ricevuto messaggi anonimi contenenti gravi minacce. Nella comunicazione, il mittente si presenta come il capo di un’organizzazione e afferma di aver collocato un dispositivo esplosivo all’interno degli istituti scolastici. Le minacce hanno fatto scattare le procedure di sicurezza, con annessi accertamenti per verificare l’attendibilità delle segnalazioni. Gli edifici sono stati evacuati, e tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico, si sono riversati nelle strade.

Il messaggio mail d’allarme bomba arrivato alle scuole questa mattina

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Chi è Mikhail Andropov

Il mittente si presenta appunto con il nome di Mikhail Andropov, già comparso in precedenti messaggi intimidatori indirizzati a organi di informazione in Irlanda, Regno Unito e Bulgaria. La scorsa settimana, comunicazioni analoghe avevano raggiunto 18 testate giornalistiche. In quelle email, il presunto autore annunciava che “questo è solo l’inizio” e prospettava una nuova serie di attentati contro il settore dei trasporti. L’episodio non rappresenta un caso isolato. Nei giorni scorsi, una comunicazione intimidatoria era già stata recapitata a 280 dirigenti scolastici. Nel testo si leggeva: “Abbiamo appena lasciato un ordigno con nitrato di ammonio così potente che ucciderà decine di persone”. Finora nessun ordigno è stato trovato dalle forze dell’ordine: la guerra ibrida-cognitiva continua.

Meloni convoca un vertice

La premier Giorgia Meloni ha convocato una riunione, alle ore 16 presso Palazzo Chigi, per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Saranno presenti i vicepresidenti del Consiglio Salvini e Tajani, i ministri Piantedosi, Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. “Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici”, ha scritto la premier sui suoi canali social, le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico. Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari”.

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Luca Frasacco