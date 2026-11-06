Sono stati circa 27 gli aerei vittime dell’ultima ondata di falsi allarmi-bomba che ha provocato il caos nei cieli d’Europa. E in una decina di casi, è stata coinvolta l’Italia. Quattro voli dagli scali italiani a Madrid, uno da Malpensa a Bucarest, un altro da Salonicco a Malpensa, un altro da Porto sempre verso lo scalo milanese, un volo da Dublino a Roma (atterrato d’emergenza a Evreux, in Francia, con il pilota indagato perché non voleva eseguire l’ordine), un altro da Malpensa a Varsavia, un volo da Pescara a Parigi e infine un aereo da Helsinki e diretto a Roma. Per i funzionari dei Paesi coinvolti, il problema è serio. “Non credo che abbiamo mai visto prima un simile livello di coordinamento”, ha dichiarato al Financial Times l’amministratore delegato di Air France-Klm, Ben Smith. E mentre il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha rassicurato i cittadini del Vecchio Continente sulla loro incolumità, la questione è diventata una priorità per tutti i servizi di sicurezza.

Ieri, gli allarmi su due aerei diretti a Roma sono stati rivendicati da un’organizzazione che si fa chiamare “Combattenti dello Stato Maschile”. Il gruppo, che ha detto di volere “entrare nella storia” e di combattere un presunto “regime femminista” sembra fare riferimento a un movimento estremista di stampo misogino, omofobo, nazionalista e razzista noto come “Stato Maschile”. Nato online nel 2016, il “Stato Maschile” è esploso sul social VKontakte arrivando anche a centinaia di migliaia di iscritti. Con la crescita dei numeri e delle denunce per le minacce e i falsi allarmi-bomba, nel 2021 venne bandito dalla Russia da un tribunale di Nizhny Novgorod, che dichiarò “Stato Maschile” un’organizzazione estremista. Da quel momento, le autorità di Mosca hanno fatto il possibile per cancellarne i canali e farlo sparire dai social. Ma gli argini non sono stati sufficienti. E unendo il suo vecchio manifesto a nuovi contenuti inneggianti all’invasione dell’Ucraina, i fondatori, fuggiti all’estero, sono comunque riusciti a creare pagine parallele in grado di veicolare gli stessi inquietanti messaggi. Un pericolo che da ieri, quantomeno pubblicamente, si è riversato su tutta l’Europa.

Le intelligence di tutto il continente stanno cercando di capire come arginare questo tipo di nuova minaccia. Gli allarmi-bomba, infatti, stanno provocando ingenti danni all’intera rete aeroportuale, possono incidere in modo negativo sul turismo, costringono i sistemi di difesa di tutti i Paesi a intervenire rapidamente con decolli di caccia e predisposizione di tutte le procedure di emergenza. Il rischio di un incidente non può essere sottovalutato. A questo si aggiunge poi il non secondario elemento della paura, che può insinuarsi tra i cittadini creano un clima di insicurezza e di una costante percezione di fragilità. Una manovra a tenaglia tra paura e danni economici che può sintetizzarsi in una sola parola: instabilità. Elemento, questo, che preoccupa da tempo i funzionari europei per il timore che agenti esterni possano sfruttare la cosiddetta guerra ibrida per generare caos in Europa esponendo le fragilità di un sistema infrastrutturale complesso e altamente tecnologico. I falsi allarmi-bomba sugli aerei sono solo l’ultimo esempio.

Nelle ultime settimane, gli hacker hanno anche preso di mira i supermercati colpendo direttamente i refrigeratori con innalzamento improvvisi della temperatura che hanno causa perdite di alimenti per milioni di euro. E in molti guardano a Mosca come artefice di questa strategia della tensione. Portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ieri ha respinto le accuse sugli attacchi informatici alla grande distribuzione dopo che si è puntato il dito sui gruppi hacker filorussi Z-Pentest e NoName. Ma dopo i droni che hanno messo in allerta gli aeroporti di mezza Europa, i sospetti sui supermercati e ora gli allarmi rivendicati a gruppi che hanno legami con la Russia, in molti temono che questa possa essere parte di una strategia più ampia di destabilizzazione.

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Lorenzo Vita