Nuova giornata di allarmi bomba fake in Europa e altri messaggi minatori inviati a redazioni televisive e radiofoniche in Irlanda. Dopo ore di falsi allarmi e voli costretti a deviazioni, poco dopo le 16 italiane arriva una mail di rivendicazione inviata a diverse organizzazioni dei media. “Questo è solo l’inizio” si legge nel testo rilanciato dal quotidiano britannico “Financial Times”. Nel messaggio gli autori sostengono che sarebbe in preparazione “una nuova ondata di attacchi” contro aerei, navi da crociera, metropolitane e treni. Secondo un dirigente dell’emittente pubblica irlandese Rte, il messaggio è stato inviato a 18 media. Non verificata, al momento, l’autenticità della rivendicazione.

Le minacce di oggi hanno coinvolto nove voli all’aeroporto di Praga, inclusi collegamenti con Regno Unito, Danimarca, Spagna, Paesi Bassi, Cipro, Romania e Italia. Un volo Wizz Air diretto da Praga a Roma ha invertito la rotta ed è atterrato a Venezia. Altre minacce segnalate in Francia e all’aeroporto di Copenaghen mentre in Irlanda sono state evacuate le redazioni di “Rte” e Newstalk, anche se l’allarme contro “Rte” è stato successivamente classificato come falso. Un funzionario irlandese ha riferito di “forti sospetti” di un coinvolgimento russo, senza però fornire conferme. Il governo di Dublino parla di ‘azioni coordinate’ ed alza l’allerta in vista del Consiglio Ue della settimana prossima che si terrà proprio in Irlanda.

Intanto lo Stato Maschile, gruppo russo estremista fondato da Vladislav Pozdnyakov, nega qualsiasi coinvolgimento in questa guerra ibrida. Molti avevano associato la mail inviata ieri all’aeroporto romano di Fiumicino da un gruppo che si definivia Combattenti dello Stato Maschile al movimento russo che oggi si chiama Male Legion.

Il gruppo estremista russo nega con la Bbc, rispondendo ad alcune domande attraverso un account su Telegram, ogni coinvolgimento nell’operazione di hackeraggio internazionale. “Quale Male State? Dove l’avete visto? Non esiste più da molti anni – si legge nel messaggio pubblicato sul canale -. Se domani firmassero una lettera, diciamo, da parte di Putin, cerchereste allora di contattare il nostro presidente per porgli la vostra stupida domanda?”. Smentita ovviamente da prendere con le molle.

Per la premier Giorgia Meloni “i nuovi attacchi hacker in tutta Europa chiaramente devono preoccupare. Gli inquirenti stanno lavorando. Non siamo in grado oggi di dire se l’attacco al plasma in Francia, i finti allarmi bomba sugli aerei o l’aggressione nei confronti dei beni alimentari siano tutti collegati, però ci dicono sicuramente tutti la stessa cosa: che oggi a essere aggredite sono le infrastrutture civili, ovvero i beni alimentari, gli ospedali, la sanità, i mezzi di trasporto”.

“Ieri abbiamo avuto allarmi che riguardavano gli aerei – ha aggiunto Meloni -. Dopodiché non c’erano bombe, non ci sono state conseguenze per i passeggeri, gli aeroporti hanno continuato a lavorare, e questo lo dobbiamo a qualcuno che ha fatto molto bene il suo lavoro, dall’aeronautica militare fino alla polizia di frontiera aerea, passando per gli equipaggi e il personale di terra. Credo sia il caso di ringraziare queste persone: fanno un lavoro silenzioso del quale, poiché non ci sono stati problemi, alla fine nessuno si rende conto». La premier ha tenuto a sottolineare come “quando parliamo di spese di difesa e sicurezza in un tempo come questo non stiamo parlando semplicemente di armi, ma di salvaguardare la quotidianità dei cittadini. Quando gli hacker hanno tentato di modificare la temperatura dei frigoriferi che mantengono il sangue per le trasfusioni, quel sangue è stato messo in sicurezza da un sistema che costa; quando si paga per comprare quel sistema, è spesa di difesa o è spesa sanitaria? Quando ci dicono che le risorse sulla difesa e sulla sicurezza sono soldi tolti alla sanità o agli ospedali si sta dicendo una stupidaggine”.

Redazione

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Ciro Cuozzo