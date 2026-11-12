Tutti a Palazzo Chigi per cercare unione, o almeno per rispondere all’invito della Premier il giorno dopo che ha visto il sistema scolastico entrare in crisi per una mail “spam” (così l’hanno definita alcuni dirigenti scolastici dei 6300 istituti coinvolti), che ha portato ad evacuare quasi la totalità degli istituti. Le contromisure per evitare che un finto allarme bomba torni a paralizzare un Paese è al centro del colloquio – in corso in questi minuti – tra i rappresentanti del governo e i leader delle opposizioni, che nelle scorse ora hanno palesato le forti perplessità sull’incapacità dell’esecutivo di porre rimedio ai deboli attacchi della guerra ibrida cognitiva.

Al tavolo del summit nella Sala Verde non solo Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, Calenda e Renzi ma anche doardo Ziello, capogruppo di Futuro nazionale, delegato da Roberto Vannacci. “Ad oggi non c’è nessun elemento che indichi un pericolo concreto”, ha ricordato Meloni, con la segretaria del PD che ha chiesto di riferire in Parlamento cosa si sa sulle minacce. Ascolto, però, non significa unione. E l’opposizione farà presente i suoi dubbi.

Il primo è stato Renzi, a Repubblica: “La presidente del Consiglio dice che non consentiremo a una mail anonima di cambiare l’orario scolastico. Le do una notizia: è già successo. Per due giorni ci hanno spiegato che gli hacker minacciavano Tajani. Ora io dico: gli hacker sono criminali ma scelgono obiettivi credibili. Tajani non è una minaccia per nessuno”, entrando poi nel merito del livello delle scelte e delle nomine del governo Meloni. Il rischio è che allarmi simili possano ripetersi in ambienti più difficili da gestire: ospedali, stazioni. Il piano B dell’esecutivo ancora non c’è.

Il protocollo specifico in arrivo nel pomeriggio

Intanto, Palazzo Chigi fa sapere in una nota che nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), convocato per oggi pomeriggio a livello tecnico, sarà definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. “Il protocollo, già operativo, è applicato a tutte le amministrazioni, e prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all’evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio”.

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Luca Frasacco