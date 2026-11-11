Sabato 7 novembre i centristi, guidati dagli Europeisti di Falasca, si sono radunati a Bologna, al cinema Nosadella, per raccontarci della disinformazione, della guerra ibrida e di altri attacchi che governi esteri ostili starebbero mettendo in atto nei confronti del nostro Paese. La tesi è la solita, nota e noiosa: la Russia cattiva, Putin brutto, gné gné.

Vorrei dunque rassicurare gli europeisti, i centristi e tutti gli allarmisti di professione: non sta succedendo niente. E quello che sta succedendo non è niente di nuovo.

Io ora ho evidenti problemi di memoria — sarà che sono carente di fosforo, devo mangiare più pesce — ma sono sicuro, sicurissimo, che centinaia di scuole evacuate in Italia (e Regno Unito) in un solo giorno per allarme bomba fosse una cosa che capitava regolarmente anche negli anni Novanta. Non lo ricordo bene, ma quattro giorni consecutivi di allarmi bomba nei cieli europei saranno pur già capitati ogni primavera. Dai, anche i frigoriferi staccati in centinaia di supermercati in tutta Italia: non ve li ricordate qualche anno fa? C’era l’estate caldissima, staccavano le spine per risparmiare.

Non vi fidate. È tutto assolutamente normale. Quello che gridano gli europeisti è solo allarmismo. Tutta una strategia russofoba delle élite europee e occidentali per screditare la Russia di Putin.

Ecco, se proprio posso dire, l’unico piccolo, insignificante dubbio che mi attanaglia la mente (sempre per via della mia memoria fallace) riguarda la scansione temporale. Trovo curioso che le élite guerrafondaie europee abbiano deciso di avviare questa colossale propaganda russofoba proprio dopo l’inizio dell’operazione speciale in Ucraina. Fintanto che i pacificissimi carroarmati russi se ne stavano a casa loro, nessuno in Europa parlava male del Cremlino né vedeva ombre sulle reti informatiche; ora che hanno invaso un Paese sovrano, improvvisamente siamo tutti diventati russofobi e insensibili ai guasti ai frigoriferi.

Devo assolutamente fare qualcosa per la memoria. Vado a mangiare del pesce; magari del caviale del Don!

Marco Ghini

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