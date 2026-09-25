Dopo un’estate tormentata, ci voleva Pontida per metter un po’ d’ordine dentro la Lega. Il leder Matteo Salvini ha convocato, spiazzando il pratone, un Congresso straordinario e ha annunciato, «spero che ci sia qualcuno che voglia candidarsi». Il fronte del Nord – i governatori in carica Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Maurizio Fugatti e il già Presidente del Veneto Luca Zaia, assieme al Capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo – che da mesi chiede un rinnovamento, ora cosa farà? «Il Congresso è aperto, c’è sempre la possibilità che qualcuno si possa candidare» risponde Romeo, «ma quello che conta per noi è la squadra».

Dal palco di Pontida, il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti ha ricordato che i nemici sono fuori, e non dentro, la Lega. Eppure, il Capitano sembra con questo Congresso, più che cercare una riconferma della sua leadership, cercare vendetta…

«Spiace esser percepiti come dei ribelli o dei sobillatori, ma – ribadisco – l’unico obiettivo per chi, come me, ama la Lega è contribuire al suo rilancio, partendo dalle proposte e non cedendo a personalismi. Noi “nordisti” – come ci chiamate – non abbiamo mai chiesto un congresso, tantomeno abbiamo cercato contrapposizioni. Abbiamo sollevato semplicemente una questione politica, una questione di temi e linea politica».

Cosa vi ha spinto a farlo?

«La Lega, sondaggi alla mano, non vive un periodo roseo. Ma non è questo il punto. I sondaggi sono relativi; ciò che conta davvero – invece – è la voce che giunge dai territori e dagli elettori. Noi non abbiamo fatto altro che raccogliere le istanze della nostra base, che ci chiede più visione e, anche, qualche cambiamento».

Salvini ha circoscritto la polemica a una questione della Lombardia. «Potrebbero lamentarsi tutti ma no i lombardi: siamo 5 ministri su 5», sostiene. È così?

«Premesso che una roccaforte come la Lombardia, con 11 milioni di abitanti e un residuo fiscale di 56 miliardi di euro, ha più di una ragione per rivendicare la giusta attenzione, soprattutto in un partito con la storia della Lega, i nostri ministri in questi quattro anni hanno svolto un ottimo lavoro. Ancora una volta, il punto non sono le posizioni, ma i temi. Sarebbe bello prevalesse il confronto delle idee rispetto a quello dei nomi».

Mi dia qualche spunto dalla sua agenda per il rinnovamento.

«L’idea di una Lega nazionale confederata, con una Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud, per unire sui macrotemi tre realtà territoriali differenti e, al tempo stesso, garantire che ciascuna di esse mantenga le sue peculiarità. Siamo federalisti, perché non applicar il federalismo anche al partito? Non solo, penso ad altre questioni, dall’autonomia al fisco, passando per la necessità di snellire la burocrazia: la Lega su tanti temi può lanciare nuove proposte».

Cosa risponde a chi sostiene che il federalismo è una battaglia anacronistica, se non addirittura nostalgica?

«Che non è così, anzi. Il federalismo è una risposta innovativa a tantissime criticità del mondo di oggi, che tende a centralizzare tutto, a guardare il “grande” e scordare il “piccolo”. I problemi nazionali trovano spesso origine, e di conseguenza anche la loro soluzione, nei problemi locali. Il sistema federalista è l’unico vero sistema che avvicina la politica ai cittadini, perché avvicina i centri decisionali ai territori e nei territori, non altrove, trova le risposte».

Nel suo libro “Fare la Lega” dedica ampio spazio a queste tematiche ma, anche, ribadisce che la forza della Lega è nella capacità di fare squadra.

«Non c’è dubbio. Il concetto di “squadra”, che ha reso la Lega in tutti questi anni un modello vincente, è ciò che oggi va ritrovato. Chi meglio di noi può vantare di avere amministratori pragmatici, apprezzati, così come di governatori tra i più amati d’Italia. Siamo una Lega Nazionale ma non dimentichiamoci mai che la nostra vocazione è essere “Sindacato del territorio”».

E la questione settentrionale?

«Esiste, c’è, e non a scapito della questione meridionale. Basta con le strumentalizzazioni. Io ammiro i colleghi del Sud che portano avanti, giustamente, la voce dei loro territori. Al Nord, a volte, nel sollevar le nostre richieste sembriamo più timidi».

Ma Pontida quest’anno, com’era?

«Bella, come sempre».

Ottavia Munari Classe 1998, nata sotto il segno del cancro. Veneta, al momento a Roma. Seguo la politica estera e le cronache parlamentari. Tennista a tempo perso, colleziono dischi in vinile e li ascolto rigorosamente davanti a un calice di rosso. Kierkegaard e Nozick due grandi maestri.

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Ottavia Munari