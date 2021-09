Il leader del Movimento Cinque Stelle compare in tv, intervistato con i guanti bianchi su La7, e mette subito le mani avanti: «Inchiesta sui miei collaboratori? Da presidente del Consiglio non l’ho mai fatto ma adesso per tutelare la mia onorabilità adirò le vie legali». Sentendosi accerchiato, l’ex premier brandisce la clava giudiziaria per tenere lontane le inchieste. Non attacca: i giornalisti leggono in controluce il timore e il tremore che lo agitano. D’altronde stavolta la magistratura gli è entrata in casa. O meglio: nei suoi uffici. La Procura della Repubblica di Roma sta passando al setaccio gli affari che negli ultimi anni hanno riguardato alcune delle figure più vicine a Giuseppe Conte.

I suoi collaboratori di studio, i suoi fedelissimi. Il cerchio magico di chi ha visto lievitare gli affari, durante i tre anni di governo Conte. Le indagini sono coordinate dal procuratore Michele Prestipino e dall’aggiunto Paolo Ielo e puntano a chiarire, su tutto, la natura della fortunatissima ascesa dell’avvocato quarantenne Luca Di Donna. In un paese dove i giovani fanno fatica a ingranare, Di Donna è una luminosa eccezione: entrato molto giovane nelle grazie di Guido Alpa, ha fatto rapidamente incetta di esperienze importantissime. Se telefoniamo allo studio Alpa, risponde la segretaria di Di Donna. Se cerchiamo Di Donna, risponde l’assistente di Alpa. «Ma i due studi sono indipendenti», ci si continua a dire. «Sono separati, anche se rispondono allo stesso telefono». È un gioco di specchi a cui non ci prestiamo: Guido Alpa, Giuseppe Conte e Luca Di Donna sono i tre nomi incisi nell’ottone della targa sotto allo studio di Palazzo Santa Croce, a Roma.

I tre si frequentano da una vita. Si sono interfacciati nel lavoro e fuori. E qualcuno, alla notizia di Conte nominato premier, ha ricevuto – e conserva – gli sms di giubilo di Di Donna. Forse non a torto. Tra parcelle, consulenze e gettoni il brillante avvocato vede quintuplicare le sue entrate tra il 2017 e il 2018, sempre di pari passo con l’ascesa dell’amico e partner a Palazzo Chigi. Nel 2020 ha sfiorato gli 800 mila euro di reddito. E non ci sarebbe nulla di male se fossero affari di mercato, e non di Stato. Affari sui quali farà ora luce la Procura di Roma, alla quale non sembra essere sfuggito un elemento: Di Donna è uno dei perni di una rat-line, una linea di connessione sotterranea che unisce l’avvocato Guido Alpa, l’ex premier Giuseppe Conte e la potente società di lobbying Utopia Lab, che altrettanto rapidamente è diventata – a dispetto anche in questo caso della giovane età dei soci – la numero uno per fatturato in Italia. Da una verifica visurale risulta che Di Donna, spesso in tandem con Alpa (da cui ha ricevuto 90 mila euro nel 2020) viene ingaggiato in procedimenti amministrativi davanti al Tar contro lo Stato.

Nel 2020 è stato retribuito con 20 mila euro dal Monte dei Paschi di Siena, istituto vigilato dal Tesoro, per un ricorso in Cassazione. Peraltro rigettato, neanche vinto. Ma tant’è, lui vince comunque: e sono in molti a dire che la stesura del nuovo statuto del M5s sia opera di Di Donna, e che lo stesso sia dietro alla costituenda scuola di formazione politica del Movimento Cinque Stelle. Certamente la formazione è una delle passioni del giovane avvocato: a La Sapienza insegna e già che c’era ha preso anche un incarico di tutela legale. Ha presentato un Master di cui è coordinatore, e l’organizzazione è stata affidata a Giampiero Zurlo, Presidente, a.d e responsabile delle relazioni istituzionali e di lobbying della società Utopia Lab Srl. Società che vanta molti clienti sul suo sito, ma non tutti. Utopia cura gli interessi di Enav, Moby, del Gruppo Industriale Maccaferri, di Lottomatica e di Aeroporti di Roma, tra gli altri.

Di loro Il Riformista si era iniziato ad occupare un anno fa, quando scoprimmo che sono loro i lobbisti dietro a Philip Morris, e ne trovammo traccia nell’intreccio che vedeva triangolare il gigante di Big Tobacco con Casaleggio Associati e i lobbisti di Utopia. I quali, chissà perché, hanno dimenticato di citare un cliente così importante nell’elenco pubblico dei clienti seguiti. Adesso emerge più chiaramente la correlazione tra il presidente di Utopia, Giampiero Zurlo, e il cerchio magico Alpa-Conte-Di Donna. Una connessione che probabilmente moltiplica le opportunità e magari rafforza l’ascendente dei lobbisti, ma che nasce da lontano, e su solide basi. A giudicare dalla decisione di andare dal notaio per costituire addirittura una società insieme. Giampiero Zurlo e Luca Di Donna hanno dato vita alla Juris Prudentia srl nel dicembre 2010, con l’intento di fornire servizi di formazione giuridica, in particolar modo orientata alla mediazione. Ambiziosi al punto da aprire un ufficio nella costosissima via Barberini a Roma, più una sede a Lamezia Terme, Catanzaro. Studiando gli atti troviamo un terzo socio, con la quota del 33% della Juris Prudentiae: l’avvocato Nicola Maione. Che è proprio di Lamezia Terme, e oltre a essere amico di Di Donna e di Zurlo, ha seguito per una fortunosa serie di coincidenze le stesse mosse.

Diventato nel dicembre 2017 membro del consiglio di amministrazione di Mps (fonte, come abbiamo visto, di consulenze per Di Donna), cinque mesi dopo l’insediamento del governo Conte I – siamo all’8 novembre 2018 – Nicola Maione diventa presidente dell’Enav, la società di assistenza al volo controllata dal ministero dell’Economia e quotata in borsa. Per curiosità, gli addetti ai lavori del mondo aeroportuale andarono a cercare il suo curriculum. Vi campeggiava il bollo di ceralacca: «Dal 1995 ad oggi, Assistente volontario presso La Sapienza, cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile, ordinario Prof. Guido Alpa». E poi: «Organizzatore del Master di diritto privato europeo presso l’Università degli Studi di Roma, La Sapienza, direttore Prof. Guido Alpa». E poi: «Coautore di un testo presso casa editrice Cedam», volume adottato presso la cattedra di Istituzioni di Diritto privato di Guido Alpa nel 1997. Maione come Conte, negli stessi anni, un similissimo percorso. Fin quando uno dei due non va a dirigere Palazzo Chigi e l’altro viene nominato a capo di Enav. Un momento durato quasi un triennio in cui la cordata Alpa-Conte-Di Donna-Maione conquista spazi di potere nei gangli vitali dello Stato.

Impossibile non ricordare il legame della cordata con il generale Gennaro Vecchione, voluto da Conte al vertice dei servizi segreti; nel dicembre 2019 Vecchione e Guido Alpa figurano seduti l’uno a fianco all’altro nel salone d’onore dell’Avvocatura Generale dello Stato, dove vengono solennemente insigniti di un premio. Celebrati all’apice delle rispettive carriere mentre gli albori del Conte II promettevano nuove soddisfazioni. Finché, sappiamo com’è andata, non arriva Matteo Renzi che interrompe la festa e Draghi che cambia i vertici delle aziende pubbliche, commissariando le situazioni più a rischio. Enav oggi è in altre mani, presieduto da Francesca Isgrò, ma rimane tra i clienti di Zurlo a Utopia Lab. Negli uffici dei lobbisti di Utopia sono transitate diverse patate bollenti del governo Conte.

Tra i clienti dichiarati c’è Moby, sotto inchiesta a Milano, dove il dipartimento dei reati contro la Pa, guidato dall’aggiunto Maurizio Romanelli dall’aprile di quest’anno indaga la compagnia di navigazione per donazioni sospette effettuate sui conti della Beppe Grillo Srl e della Casaleggio Associati. Durante gli anni d’oro del contismo andava molto di moda rivolgersi a Utopia Lab, così come all’avvocato Di Donna. Adesso vedremo, le mode cambiano: la pochette, ad esempio, sta quasi sparendo.

Aldo Torchiaro Romano e romanista, sociolinguista, ricercatore, è giornalista dal 2005 e collabora con il Riformista per la politica, la giustizia, le interviste e le inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro