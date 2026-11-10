Torna con la seconda edizione la “Giornata internazionale dell’Amatriciana”: le nuove date appena annunciate copriranno dal 6 all’8 marzo 2027, estendendo i festeggiamenti per l’anniversario del riconoscimento europeo del piatto come Specialità Tradizionale Garantita (STG).

Un’estensione del calendario voluta per fare da cornice alle grandi novità del prossimo anno, illustrate dal presidente dell’Aram (Associazione Ristoratori e Albergatori di Amatrice), Giovanni Apa: un inedito ‘derby’ gastronomico tra la ricetta bianca e quella rossa, e la fondazione di un vero e proprio ‘Partito dell’Amatriciana’. La manifestazione punterà a rafforzare il binomio “glob-local”. “La seconda edizione, che si terrà sempre ad Amatrice il 6-7-8 marzo – spiega Apa – vedrà per la prima volta un incontro-scontro tra due amatriciane. Due squadre di chef in divisa bianca e rossa gareggeranno per ottenere la vittoria stabilita da una giuria di politici, giornalisti ed esperti”. Il programma ufficiale, che sarà presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati entro febbraio 2027, includerà anche visite al museo Floriana Svizzeretto, laboratori di restauro, spettacoli teatrali e gare di abbinamento enologico (“l’amatriciana che contamina”).

L’evento lancerà inoltre la “raccolta di adesioni al manifesto dei fan dell’amatriciana, aperte a tutti, sia alle istituzioni sia alla società civile”, aggiunge il presidente di Aram. Sottoscrivendo il documento, che celebra il piatto come veicolo di identità, famiglia e orgoglio del Made in Italy, i firmatari si impegneranno a sostenerne il valore in ambito politico, culturale, giornalistico e sociale, diventando a tutti gli effetti “testimonial-militanti” della celebre ricetta.

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Eleonora Tiribocchi