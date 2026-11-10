Torna con la seconda edizione la  “Giornata internazionale dell’Amatriciana”: le nuove date appena  annunciate copriranno dal 6 all’8 marzo 2027, estendendo i  festeggiamenti per l’anniversario del riconoscimento europeo del  piatto come Specialità Tradizionale Garantita (STG).

Un’estensione del calendario voluta per fare da cornice alle  grandi novità del prossimo anno, illustrate dal presidente  dell’Aram (Associazione Ristoratori e Albergatori di Amatrice),  Giovanni Apa: un inedito ‘derby’ gastronomico tra la ricetta  bianca e quella rossa, e la fondazione di un vero e proprio  ‘Partito dell’Amatriciana’. La manifestazione punterà a  rafforzare il binomio “glob-local”. “La seconda edizione, che si  terrà sempre ad Amatrice il 6-7-8 marzo – spiega Apa – vedrà  per la prima volta un incontro-scontro tra due amatriciane. Due  squadre di chef in divisa bianca e rossa gareggeranno per  ottenere la vittoria stabilita da una giuria di politici,  giornalisti ed esperti”. Il programma ufficiale, che sarà  presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati entro  febbraio 2027, includerà anche visite al museo Floriana  Svizzeretto, laboratori di restauro, spettacoli teatrali e gare  di abbinamento enologico (“l’amatriciana che contamina”).

L’evento lancerà inoltre la “raccolta di adesioni al manifesto  dei fan dell’amatriciana, aperte a tutti, sia alle istituzioni  sia alla società civile”, aggiunge il presidente di Aram.  Sottoscrivendo il documento, che celebra il piatto come veicolo  di identità, famiglia e orgoglio del Made in Italy, i firmatari  si impegneranno a sostenerne il valore in ambito politico,  culturale, giornalistico e sociale, diventando a tutti gli  effetti “testimonial-militanti” della celebre ricetta.

Eleonora Tiribocchi

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