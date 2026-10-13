«Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza». La frase è di un chatbot ed è rimasta nella motivazione di una sentenza della Corte di giustizia tributaria di Palermo, depositata a febbraio e riemersa a fine settembre. Essere perplessi è legittimo. Ci si domanda chi abbia davvero scritto la decisione, e quante altre siano nate così senza lasciare tracce. Un fuori programma, di cui curiosamente si è avuta notizia negli stessi giorni in cui la Cassazione ha presentato i risultati di una prova condotta proprio nella sezione tributaria con un agente basato su Copilot, che legge i ricorsi e compila la scheda di spoglio. I risultati alla Suprema Corte sono piaciuti e si pensa di estendere l’esperimento alle sezioni civili.

Una decisione da prendere

Qual è allora la verità? Bisogna fermarsi o andare avanti? Fermarsi sarebbe una scelta antistorica, disallineata da quel che accade in giro per il mondo, dove il supporto al magistrato nella redazione della sentenza in taluni casi rasenta la sostituzione. Negli Stati Uniti ‘Compas’ stima da decenni il rischio di recidiva a supporto delle decisioni su cauzione e pena. A Buenos Aires ‘Prometea’ prepara per la Procura bozze di provvedimenti in pochi secondi. A Taiwan e a Los Angeles si sperimentano sistemi che scrivono bozze di sentenza, da rivedere prima della firma. In Cina alcuni tribunali hanno provato piattaforme in cui l’algoritmo decide le liti minori, e lì la sostituzione è stata perfino ufficiale. Agli irriducibili delle sentenze fatte a mano – che importa se scritte frettolosamente da giudici sovraccarichi – mi permetto di ricordare che in nome del popolo italiano si è arrivati a vergare il mitologico ‘P.Q.M. caxxo’. Uno svarione che nemmeno nelle peggiori allucinazioni dell’IA, e il sintomo di un affanno della magistratura a cui occorre trovare rimedio.

Va bene la bozza, ma non tutto

L’intelligenza artificiale, come ogni evoluzione tecnologica, non va demonizzata, ma deve restare uno strumento. È positivo che ci sia una scrematura, perfino una bozza di sentenza impostata con l’aiuto della macchina. L’essenziale è che si esiga dalla magistratura un uso dell’IA trasparente e responsabile quanto lo è per il privato cittadino, a cui il conto è già stato presentato. Dal 30 settembre il decreto legislativo 160 del 2026 punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette, sui sistemi ad alto rischio, le misure di sicurezza e di sorveglianza umana, se ne deriva un pericolo per la vita o l’incolumità. La legge 132 del 2025 impone al professionista di dichiarare al cliente l’uso che fa della macchina. E gli avvocati che hanno depositato atti con precedenti inventati sono stati censurati, e in qualche caso condannati, senza che a nessuno venisse in mente di prendersela con l’algoritmo.

Chi firma risponde. Della bozza, e, soprattutto, del PQM

Non può esservi dubbio che lo stesso rigore valga per chi giudica. Che la rediga o meno con l’aiuto della macchina, il giudice resta direttamente responsabile, dalla prima all’ultima lettera, di ciò che scrive o comunque firma. A Palermo, con ogni evidenza, è mancata una doverosa rilettura del testo abbozzato dall’IA. Se un giorno venisse fuori che un povero diavolo è stato condannato sulla base di un’allucinazione della macchina, non dovrà esserci schermo: la legge sulla responsabilità civile dei magistrati conosce già, come colpa grave, il travisamento del fatto o delle prove, e un’allucinazione recepita in sentenza non è che questo. Chi firma risponde. Della bozza, e, soprattutto, del PQM.

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Luca Fanfani