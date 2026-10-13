Il 10 Ottobre è stata una pessima giornata. Da tutti i punti di vista. E i giorni successivi non è che siano andati tanto meglio. Trump ha dato il peggio di sé, una negatività che incide in modo drammatico sulle sorti del mondo. Già in passato era in atto un attacco all’Occidente da parte della Cina, specie sul piano economico; dell’Iran, della Corea del Nord e della Russia invece a una serie di Paesi come Georgia, Crimea, Libia, Sahel e Ucraina sul piano militare. Fino alla presidenza Biden l’Occidente ha resistito sulla base della sua unità. Con Trump il gioco sta cambiando sempre di più perché è fortissima la sua tendenza a realizzare (di sicuro con Putin, forse anche con Xi Jinping) una intesa fra le grandi autocrazie fondata sul business. La sua ultima sortita contro Zelensky, invitato addirittura a dimettersi e a non attaccare la Russia sulle raffinerie, è emblematica di un atteggiamento derivante anche dall’andamento negativo dei sondaggi delle elezioni di medio termine.

Metterci una pezza

In sostanza Trump si è messo in un cul de sac perché con la sua iniziativa contro l’Iran ha fatto esplodere i prezzi del diesel senza neanche riuscire a mettere i pasdaran in condizione di non nuocere. A sua volta di fronte alla richiesta di elezioni in Ucraina, Zelensky ha reagito da un lato affermando la sovranità del suo Paese, dall’altro ponendo una condizione pregiudiziale difficilmente contestabile e cioè quella che la Russia sospenda per 60 giorni tutte le sue operazioni militari perché l’Ucraina non può svolgere la campagna elettorale sotto i bombardamenti. Di fronte a queste mosse e contromosse Trump ha cercato di metterci una pezza parlando di una tregua all’insaputa non solo di Zelensky, ma anche di Putin, che ha continuato a bombardare. Come se ciò non bastasse, Trump ha anche annunciato una esecuzione in diretta televisiva che ha provocato la netta presa di distanza da parte del Papa e una sorta di astensione perfino del vicepresidente Vance, notoriamente cattolico.

La scelta dell’Italia

Comunque la sortita di Trump contro Zelensky mette l’Europa – e in essa l’Italia – di fronte a una drammatica scelta: il sostegno dell’Europa alla Ucraina è oggi quindi ancor più fondamentale. Rispetto a ciò in Italia emergono differenze sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Oggi Vannacci e Salvini stanno dando una sponda a Trump, e quindi a Putin. Dall’altro lato Conte e Il Fatto Quotidiano di Travaglio stanno dando una sponda a Putin contro l’Ucraina. Giorgia Meloni quindi, che si è sempre schierata con l’Ucraina, non può che ribadire questa sua posizione fino in fondo. In tutta Italia il 10 Ottobre c’è stata una mobilitazione nazionale pro-Pal che non ha provocato episodi di guerriglia urbana, ma sul terreno politico le cose sono andate addirittura peggio. Di fatto la gran parte delle manifestazioni si sono tradotte nella celebrazione del 7 Ottobre di Hamas lungo il filo della rivendicata equiparazione con il 25 Aprile. Tenendo conto che queste manifestazioni sono state sviluppate tutte all’insegna dell’antisemitismo, è evidente che la ricorrenza con il 25 aprile storico – cioè quello fondato sull’antifascismo e l’antinazismo – è stata del tutto rovesciata in nome di un antisemitismo dominante e trainante.

Ambiguità da parte del Pd

Per di più su questo terreno si è manifestata una inquietante ambiguità da parte del Pd condannata da Luciano Violante per il No espresso dal gruppo parlamentare alla Camera al disegno di legge sull’antisemitismo. In sostanza il dato che emerge in quest’ultima fase della politica italiana è costituita dal fatto che a fronte di scelte geopolitiche assai nette emergono atteggiamenti del tutto contraddittori che attraversano i due poli. Per questo, al di là della propaganda elettorale spesso segnata da posizioni manichee e infantili, esiste una contraddittorietà profonda nel cuore del centrosinistra e del centrodestra, che può avere esiti del tutto imprevedibili.

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Fabrizio Cicchitto