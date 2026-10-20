Nel marzo 1977, Andrea Pazienza sostituì in corsa l’ultima tavola di Pentothal, il fumetto che lo rese subito famoso, con un’altra che dava conto della morte di Francesco Lorusso. A riportare alla mente l’episodio è la sovrapposizione tra la guerriglia urbana bolognese di sabato 17 e la conclusione della mostra Andrea Pazienza: non sempre si muore al MAXXI di Roma il 18. Una mostra di straordinario successo, giustamente prorogata. È facile immaginare che se il museo non avesse già pianificato altri eventi (i calendari espositivi sono più rigidi dei piani quinquennali sovietici) si sarebbe andati oltre. Con tutto ciò, la beatificazione del testimone del ’77 e il ritorno della violenza suggeriscono qualche riflessione.

Se c’è una cosa chiara è la maestrìa di “Paz” nel disegno. Dalle tecniche alle inquadrature, dai generi alle dimensioni, si vede subito il grande e precoce talento. Pazienza non disegnava mai “male”: disegnava come voleva, a servizio delle emozioni che gli ribollivano dentro e che nel disegno trovavano sfogo e controllo. Frutto dell’educazione artistica respirata in casa, con inevitabile competizione con il padre pittore, e della successiva strutturazione al DAMS, ma soprattutto del talento innato. La differenza tra i primi quadri e Zanardi, tra Pertini e i murales, tra le vignette e le copertine è tale che si potrebbe essere portati ad attribuirli a una pluralità di autori. Un po’ come il Jean Giraud di Blueberry che conviveva con il Moebius dell’Incal, le cui citazioni “Paz” semina ovunque. A Pazienza non era toccata in sorte solo la capacità artistica, ma anche quella narrativa, tallone d’Achille dei talenti grafici italiani. Un po’ come cantava Finardi: «In Italia la musica non è male, quello che manca sono solo le parole». “Paz” ce le sapeva mettere, nella costruzione delle storie come nel linguaggio dentro le nuvolette, preso a prestito dal suo ipercarico vissuto in una Bologna in cui si mescolavano trasformazioni sociali e chimere rivoluzionarie. Quantità e diversità dei materiali esposti catturano molto di questo, facendo scoprire la sorprendente sicurezza del segno, necessaria (ma non scontata) per rendere possibile una produzione enorme, che accanto ai radicali Frigidaire e Male scorreva anche in canali commerciali come Glamour (donnine nude, insomma).

Tutto questo nella mostra c’era, mescolato con lettere, foto, testi varii, talvolta di difficile lettura in considerazione dell’affollamento. Negli anni la mostra sarà ricordata come l’assunzione dell’artista ex underground nel pantheon mainstream. Si favoleggerà nostalgicamente di quanto fosse bella (e lo è!), degli sforzi fatti per presentare opere giganti (i resti dello “Zanardi equestre” o l’incredibile disegno alla Mostra d’Oltremare), di chi ci si è incontrato. Meno probabile che ci si soffermi su mancanze o sottintesi. Il primo è la carica autodistruttiva, riassumibile nella droga, evocata sin dal titolo Penthotal, ma omessa nella sfumatissima descrizione della sua fine. Il secondo è la trasformazione della sconfitta rivoluzionaria del 1977 in vittoria politica. Il terzo, forse solo una derivazione del secondo, è il legame con il populismo oggi imperante. Lo incarnano i luoghi comuni, complotti e dietrologie della serie Pertini. Non a caso, il dileggio del partigiano presidente era talmente affettuoso da portare all’invito al Quirinale per l’intera redazione. Sarebbe stato utile che la mostra riflettesse su tale rapporto di affetto e negazione, di riconoscimento e fallimento, di ispirazione e distanza dalla società, oppure su come la rivendicazione di superiorità morale sia presto passata alla dimensione commerciale. La droga era stimolo o fuga? Perché la ricaduta che lo uccise? Perché la disperazione di Pompeo? Quanto pesa nel 2026 il mito del ’77? Prima ancora che le risposte, dalla bella mostra mancano queste domande. Come se una generazione si cullasse in un fermo immagine per non arrivare ai titoli di coda. Perché?

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Gregory Alegi