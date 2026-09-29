È morto nella serata di lunedì 28 settembre Andrea Tempestini, vicedirettore di Libero e digital editor della testata online. Aveva 40 anni e all’interno del quotidiano si occupava soprattutto del coordinamento della redazione digitale, seguendo le strategie SEO e la realizzazione dei podcast. Tempestini lavorava a Libero dal 2010. Prima di approdare nella redazione del quotidiano aveva maturato esperienze professionali al Sole 24 Ore e a Libero mercato.

Come è morto Andrea Tempestini

Il suo corpo è stato trovato nella cantina dell’appartamento in cui viveva, nella zona Maciachini di Milano. A intervenire sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri, allertati dalla sorella del giornalista, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui da circa due giorni. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ipotesi al momento presa in considerazione sarebbe quella di un gesto volontario. All’interno dell’abitazione, dove sarebbero stati trovati alcuni biglietti scritti dallo stesso Tempestini.

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