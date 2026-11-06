Domenica scorsa ha vinto la Maratona di New York al suo debutto, a 31 anni, chiudendo in 2 ore 6 minuti e un secondo e staccando Yeman Crippa negli ultimi 900 metri. Si è messo alle spalle i più forti, diventando l’unico bianco non africano ad aver vinto negli ultimi 30 anni nella più suggestiva papa della World Marathon Majors (e non è più un ragazzino) forse consacrando la legge della scienza applicata allo sport.

Lo fa in qualità di ingegnere, Andreas Almgren, che pochi giorni fa ha dimostrato quanto un runner possa migliorare con la massima applicazione, andando oltre le doti fisiche, dando prova che per vincere non serve neanche un allenatore (salutato nel 2024): basta la consulenza di alcuni collaboratori. Un percorso che ha segnato la svolta. Perché in strada sei solo, e gareggi contro te stesso prima che contro tutti gli altri, ma anche perché un coach difficilmente saprebbe adattarsi al metodo di allenamento che ha sposato.

Lo svedese, che viene dal mezzofondo veloce e che a settembre ai Mondiali su strada ha vinto l’oro nella mezza maratona, ha sviluppato un programma di lavoro basato sui segnali ricevuti dal proprio corpo (costantemente monitorato), adattato nei minimi dettagli. Gli allenamenti sono personalizzati in tempo reale, riuscendo a bilanciare alla perfezione quelli più pesanti e il recupero, chiedendo alle gambe la giusta fatica al momento più opportuno. I dettagli sono secretati, ma ogni seduta viene impostata da un computer su dei calcoli basati dalla frequenza cardiaca dell’atleta nelle sessioni precedenti e dallo stato di affaticamento ricavato dall’analisi di decine di prelievi di acido lattico, che avvengono molto spesso mentre corre al mattino sul tapis roulant (che precede il lavoro su pista o strada nel pomeriggio) analizzati all’istante anche tra una ripetuta e l’altra.

L’obiettivo è quello di permettergli di sfruttare ogni allenamento per spingere al massimo senza andare incontro ad affaticamenti, restando nei parametri allenanti, o di recuperare al punto giusto. Nelle sue misurazioni compaiono anche sensori dermici per tenere sotto controllo la temperatura corporea, oppure un’analisi del quantitativo di Carbonio 13 nell’espirato, misurando soffiando in uno speciale sacchetto, per comprendere il consumo di carboidrati in tempo reale e permettere una migliore reintegrazione.

A tutto questo lo svedese abbina una tecnica perfetta. Postura ottimale, il giusto movimento delle braccia, e l’appoggio del piede sotto la linea del baricentro del corpo. Tecnica che si sforza di tenere anche nei 235 km che è arrivato a correre in una settimana. Più di 30 al giorno. “Questa è la preparazione più impressionante che abbia mai visto”, ha detto Jordan Donnelly, suo consulente e capo innovazione sezione corsa della Nike. Ora lo attende Los Angeles 2028, la sua seconda Olimpiade dopo quella di Parigi dove rinunciò a correre i 5000 metri a causa di un problema alla tibia. Tra meno di due anni sarà tutta un’altra storia.

Redazione

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Luca Frasacco