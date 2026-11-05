Una settimana di tempo per leggere l’esposto. Peccato che sia da giorni su tutti i giornali, ad iniziare dal Fatto Quotidiano che per primo ne aveva annunciato la presentazione. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deciso ieri di rinviare alla prossima settimana la discussione sulla conferma di Giovanni Melillo alla guida della Procura nazionale antimafia. La motivazione è consentire ai consiglieri di prendere “ufficialmente” visione del documento presentato dal pm antimafia Antonino Di Matteo, che ha sollevato pesanti contestazioni sulla gestione della Dna.

La conferma di Melillo, sulla quale la Quinta commissione aveva espresso parere favorevole, doveva essere una formalità. Non erano stati individuati “dati ostativi” al rinnovo dell’incarico. Poi è arrivato l’affondo di Di Matteo con questo esposto indirizzato al procuratore generale della Cassazione e al Csm. Il rinvio, tuttavia, non significa necessariamente che la partita sia riaperta. Difficilmente Melillo potrà essere messo in discussione, potendo contare, oltre ai togati, anche sul sostegno dei componenti laici di centrodestra. Il magistrato, infatti, è molto stimato da Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d’Italia e potente presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Colosimo, del resto, viene indicata da tempo come una possibile futura titolare del ministero della Giustizia in un eventuale nuovo governo Meloni, qualora il centrodestra vincesse le prossime elezioni, prendendo così il posto di Carlo Nordio.

Ma che cosa contesta esattamente Di Matteo?

Al centro dell’esposto c’è il funzionamento del gruppo stragi della Dna, che secondo il magistrato sarebbe stato progressivamente svuotato fino a una “paralisi sostanziale”. Le accuse riguardano soprattutto la circolazione delle informazioni investigative: gli aggiornamenti sarebbero rimasti nella disponibilità del procuratore nazionale e di pochi sostituti da lui individuati, mentre gli altri componenti del gruppo sarebbero stati tenuti ai margini. Una gestione “a compartimenti stagni” che avrebbe compromesso il lavoro collegiale per il quale il pool era stato istituito.

Nel corso del 2025 il gruppo stragi si sarebbe riunito una sola volta, il 2 aprile. La riunione successiva sarebbe arrivata soltanto il 5 marzo 2026, su iniziativa dello stesso Di Matteo. Ma c’è un altro episodio contestato. L’8 gennaio alla Dna si sarebbe svolto un incontro di coordinamento con i magistrati delle procure di Caltanissetta e Firenze, impegnati nelle indagini sulle stragi del 1992. A non essere invitati sarebbero stati proprio Di Matteo e Franca Imbergamo, entrambi componenti del gruppo. Si sarebbe dunque discusso delle stragi senza coinvolgere alcuni dei magistrati formalmente incaricati di seguirne gli sviluppi. I due avrebbero quindi scritto a Melillo chiedendo una riunione del pool. La risposta sarebbe stata la convocazione di un’assemblea plenaria dell’intera Direzione Nazionale Antimafia. Un confronto che, nella ricostruzione di Di Matteo, si sarebbe trasformato in una sorta di “processo” nei suoi confronti.

Il magistrato avrebbe lamentato inoltre di avere appreso dalla stampa sviluppi investigativi riguardanti le procure di Caltanissetta, Palermo e Firenze: dalla cosiddetta pista nera dietro le stragi al filone mafia-appalti, dall’omicidio di Piersanti Mattarella alle indagini sui mandanti occulti degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Particolarmente delicato il capitolo mafia-appalti: la richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Caltanissetta sarebbe stata trasmessa ai componenti del pool soltanto dopo la sua divulgazione mediatica.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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