A seguito della decisione dell’assemblea dei soci e delle socie, riunitasi sabato 7 novembre, e su proposta votata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, la storica associazione Antinoo Napoli annuncia la propria disaffiliazione da Arcigay. Si tratta di una decisione dolorosa ma necessaria, che interrompe un’adesione ininterrotta lunga 42 anni. Nata nel 1984, Antinoo è infatti tra le pochissime realtà fondatrici di Arcigay (1985) ancora attive.

La scelta affonda le proprie radici in un logoramento iniziato nel 2018, da allora i vertici nazionali hanno più volte osteggiato i gruppi dirigenti locali susseguitisi alla guida del comitato, ignorando i grandi risultati politici e i servizi attivati sul territorio con ricadute di rilievo nazionale e internazionale. La rottura definitiva arriva a valle di un precipitare degli eventi iniziato lo scorso luglio quando, con un preavviso di sole 24 ore e senza alcuna possibilità di contraddittorio davanti all’associazione tutta, Antinoo è stata esautorata dalla rappresentanza politica di Arcigay sul territorio a favore del Cassero di Bologna. Quest’ultimo, operando un vero e proprio commissariamento di fatto, ha scavalcato la neoeletta presidente Antonella Capone e il rinnovato gruppo dirigente (eletti al congresso territoriale del 31 agosto), che pure avevano dato massima disponibilità al confronto e al dialogo, arrivando a convocare assemblee pubbliche a Napoli in totale autonomia e in sinergia con sigle antagoniste autrici di aggressioni contro il Napoli Pride, al solo fine di imporre dall’esterno la propria linea politica.

A una settimana dal Congresso Nazionale di Arcigay a Roma, Antinoo sceglie dunque di uscire dalla federazione per costruire un progetto politico alternativo. Nonostante il preziosissimo lavoro quotidiano svolto da tante associazioni, attiviste e attivisti sui territori, l’associazione nazionale è ormai sparita dai radar e incapace di incidere sul quadro politico del Paese, completamente assorbita da giochi di potere interni. Dinamiche che, anche in questa tornata congressuale, puntano evidentemente a promuovere i soliti nomi per trasformare Arcigay in un trampolino di lancio verso candidature nel “campo largo” alle prossime elezioni politiche, anziché tutelare i bisogni e gli interessi reali delle persone LGBTQIA+.

«Torniamo alle origini di un movimento radicale e realmente libero, senza censure o epurazioni, dove le diversità sono ricchezza e non si costruiscono apparati di potere fini a sé stessi – dichiara il Direttivo guidato dalla presidente Antonella Capone –. Costruiamo una rete realmente vicina alle persone, capace di rimettere i bisogni delle persone LGBTQIA+ al centro dell’agenda politica locale e nazionale».

Il nuovo corso riparte dal radicamento in Campania con i gruppi di Napoli, Caserta, Benevento e Salerno, per i quali sono già stati individuati i coordinatori provinciali: Pasquale Gnasso per Caserta, Francesco Tomasiello per Benevento ed Eddy Palescandolo per Salerno che si aggiungono al direttivo di Napoli. Contestualmente, Antinoo lancerà una campagna di adesione nazionale per la costituzione di nuovi presidi territoriali in tutta Italia, a partire dalle reti già di fatto attive a Trento, Bologna, Roma e Palermo

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