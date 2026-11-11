Crosetto espone al Copasir gli aiuti all’Ucraina, per i quali passa la linea «light» della Lega. Ma c’è un però. Chiunque cerchi di far calare le braghe al governo paventando una divisione su Kyiv, sta prendendo un grosso granchio: ci sono certo delle divisioni, ma la tenuta della maggioranza non è a rischio. Ieri la giornata politica si è aperta all’insegna di una crisi nel centrodestra a guida Lega. Il «litigio» sarebbe scaturito dalla mancata firma del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al tredicesimo pacchetto di aiuti da inviare all’Ucraina.

Ma la diatriba è stata dipanata dalla stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Non alimentiamo questioni che non ci sono. C’era l’impossibilità di un giorno del ministro di firmare un documento classificato perché era al Consiglio europeo e nei giorni scorsi ha avuto da fare un intervento», ha dichiarato la premier a margine della visita ad Eima, il salone delle macchine agricole in corso a Bologna. E ha aggiunto: «Quando ci sono delle questioni, sono contenta di commentarle, ma qui c’è un impedimento fisico temporaneo. Tanto è che il ministro Crosetto è attualmente al Copasir a illustrare il pacchetto, quindi presumo che quando il ministro avrà terminato la sua presenza all’Ecofin, tornerà a Roma e firmerà il pacchetto». A ruota l’esponente della Lega, Igor Iezzi, ha rassicurato: «Giorgetti firmerà il decreto», e ha precisato che l’unica verifica che il Carroccio deve fare è «se il provvedimento in discussione al Copasir, che discende dal decreto approvato l’anno scorso e valido fino alla fine del 2026, contiene aiuti a Kyiv solo a scopo difensivo».

Il decreto, i cui contenuti sono coperti da segreto di Stato, scade il 31 dicembre 2026. La coperta, dunque, è corta, ma per Iezzi «al prossimo decreto aiuti valuteremo il da farsi, perché per noi continuare a portare le armi non serve». E ha ribadito che la firma di Giorgetti «è un atto dovuto, non una scelta politica». Sul futuro degli aiuti all’Ucraina, però, il senatore Claudio Borghi, prima di entrare al Copasir, non le ha mandate a dire: «Qualora si volesse fare un decreto per il 2027, cosa che io sconsiglio, a quel punto c’è una contrarietà politica che è stata raccontata e data come mandato al congresso della Lega». La maggioranza, comunque, ha sempre trovato una quadra: le parole di Borghi, infatti, si allineano a quelle del ministro della Difesa, Crosetto.

«Col tempo la quantità di aiuti all’Ucraina diminuisce perché sono cambiate anche le minacce che colpiscono l’Ucraina. Ormai la Russia si concentra sui civili, sta cercando di piegare la popolazione colpendo la possibilità di scaldarsi d’inverno, quindi le infrastrutture energetiche ed elettriche. L’Ucraina fino a un po’ di tempo fa riusciva a fermare il 95% degli attacchi, ormai riesce a fermarne solo poco più del 10% perché è migliorata la tecnologia dei russi. Quindi cercheremo di aiutarli a superare questo inverno», ha chiarito il ministro. Che alle domande sulla posizione «light» della Lega ha risposto: «I primi cinque sono stati fatti da un altro governo, questo ne ha fatti otto. Nell’esecutivo che ne ha fatti cinque c’era Lega, questo ne ha fatti otto, fino ad adesso tutti hanno mantenuto fede all’impegno Nato, anche in un’altra epoca politica. Non vedo perché smettere adesso». Ma ha ribadito: «Deciderà la maggioranza». E gli ha fatto eco Meloni: «La maggioranza ha sempre trovato una sintesi tra le diverse sensibilità, ma non credo che la posizione dell’Italia cambierà».

© Riproduzione riservata

Christian Gaole