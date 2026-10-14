Per decenni la procedura penale ha seguito un ordine inflessibile: prima l’arresto, poi la parola. Si ammanettava l’uomo e solo dopo gli si chiedeva se avesse qualcosa da dire. Come suonare la campana a morto e poi domandare al defunto se si senta male.

Ieri a Palermo il calendario si è rovesciato. Nove indagati per corruzione, due giornate di tribunale, una giudice che li ascolta uno dopo l’altro prima di decidere sulle richieste della Procura. Chi ha parlato per ore, chi ha taciuto e consegnato una memoria, chi ha portato una perizia fonica. Strategie diverse, un’unica novità: davanti a un giudice, prima della misura. Se meritino il carcere o i domiciliari non lo sappiamo, e non spetta a noi dirlo. Ma il caso insegna una cosa. L’innovazione della riforma Nordio ha un senso proprio quando la prova è già al sicuro: le intercettazioni sono agli atti, nessuno può inquinare ciò che il fascicolo custodisce, e allora ascoltare l’uomo prima di metterlo in cella è semplice civiltà. Dove il rischio c’è, la legge giustamente tace.

La piazza, intanto, ha già trovato l’etichetta: Palermo bene. Etichetta da cronaca, non da codice: nessuna norma punisce il codice postale, e ogni accusa, per quanto grave, è tutta da provare. «L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», dice l’articolo 27 della Costituzione, anche quando il quartiere fa più rumore del fascicolo. Di un diritto penale più umano scriveva già nel 1759, prima di Beccaria, Tommaso Natale, giurista palermitano. La garanzia non ha codice postale: vale in via Libertà come a Tommaso Natale, il quartiere intitolato per l’appunto a quel giurista. Concessa solo ai quartieri alti è un privilegio con la cravatta; negata ai quartieri alti è una vendetta con la toga.

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Stefano Giordano